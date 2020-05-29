Как самоизоляция сказалась на отношениях в семьях Узбекистана - опрос

Самоизоляция для 13,6% граждан республики стала серьезным испытанием на прочность семейных отношений, а у 37,8% респондентов в этот период произошло перераспределение домашних обязанностей.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Республиканский Центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" провел телефонный опрос населения с целью определения взаимоотношений в семьях в условиях самоизоляции.

Среди участников опроса были городские и сельские жители со всех регионов республики: мужчины и женщины, молодежь и взрослое поколение.

Как показал опрос, перераспределение домашних обязанностей произошло у 37,8% семей, находящихся на самоизоляции. Респонденты утверждали, что длительное пребывание в замкнутом пространстве увеличило вовлеченность мужчин в домашнее хозяйство и воспитание детей. Однако большая часть граждан осталась привержена традиционным нормам, и по мнению 60,6% опрошенных самоизоляция никак не повлияла на распределение домашних обязанностей.

В процессе исследования были затронуты и острые темы, относительно проблем внутрисемейных конфликтов и разногласий во взаимоотношениях с близкими людьми. Согласно полученным результатам, чаще всего в конфликт вступают супруги.

Домашняя самоизоляция стала серьезным испытанием на прочность семейных отношений для 13,6% опрошенных граждан. По их словам, они испытывали негативное состояние из-за постоянного совместного пребывания на протяжении длительного времени в пределах одного помещения без возможности смены обстановки.

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Несмотря на долю отрицательного настроения из-за вынужденной самоизоляции, среди узбекистанцев все же превалируют положительные эмоции – 71,9% респондентов ответили, что испытывают "стабильное, ровное спокойное настроение".

Умеренный уровень тревожности, в ходе телефонного опроса, был выявлен у 21,9% населения. В первую очередь, он вызван объективными причинами, связанными с переживаниями относительно угрозы распространения коронавирусной инфекции, остановки работы некоторых организаций и предприятий, последствий эпидемиологической и экономической ситуаций в стране и их возможном влиянии на финансовую стабильность в семье, воспитание детей, помощь престарелым родителям не только сейчас, но и в будущем.

В целом, результаты телефонного опроса показали, что большинство узбекистанцев переживает самоизоляцию в кругу близких и родных людей.