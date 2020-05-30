ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Комитет по предупреждению пыток планируется создать в Узбекистане, сообщила заместитель генерального прокурора республики Светлана Артыкова.

"Предусмотрено создание комитета по предупреждению пыток в качестве правоохранительного органа, подотчетного президенту и палатам Олий Мажлиса", — сказала Артыкова в ходе онлайн-брифинга, который прошел в пятницу.

По ее словам, данная мера содержится в проекте постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

Планируется, что новый комитет будет рассматривать обращения физических и юридических лиц о пытках в системе исполнения наказания, оперативно-розыскной и следственной деятельности, проводить доследственные проверки, а также вести единый электронный реестр лиц, задержанных по уголовным делам, связанным с пытками.

Проектом постановления также предусмотрено создание кол-центра нового комитета, позволяющего задержанным и заключенным под стражу в любое время суток обратиться по телефону, в том числе с использованием режима видеоконференции, добавила Артыкова.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, за последние три года поступило 757 заявлений о применении пыток, запугиваниях и других притеснениях со стороны сотрудников правоохранительных органов, только по 33 из них были возбуждены уголовные дела.

Напомним, в апреле 2018 года глава государства подписал закон, усиливающий ответственность за применение пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Применение пыток в стране наказывается сроком от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности. Если же были причинены тяжкие телесные повреждения или наступили иные тяжкие последствия, наказание составит от семи до десяти лет лишения свободы.