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Студенты в аудитории

Ташкентский филиал университета им. Губкина намерен открыть вечернее отделение

Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200530/14252007/Tashkentskiy-filial-universiteta-im-Gubkina-nameren-otkryt-vechernee-otdelenie.html

Ожидается, что в 2020/2021 учебном году вуз примет в общей сложности 345 студентов — то есть на 85 больше, чем в прошлом.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Ташкентский филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина планирует открыть вечернее отделение, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Проект соответствующего постановления Кабмина опубликован на портале СОВАЗ.

Студенты филиала НИЯУ МИФИ на торжественной церемонии открытия вуза в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Филиалы еще шести российских вузов планируется открыть в Узбекистане
Ожидается, что в 2020/2021 учебном году вуз примет 345 студентов — то есть на 85 больше, чем в прошлом. Однако, в отличие от предыдущих лет, общая квота распределена по двум формам обучения: очной и очно-заочной (вечерней).

Если проект будет утвержден без изменений, 225 абитуриентов смогут поступить на очное отделение, 120 — на заочное. Как и прежде, квота на очное отделение включает места для выпускников регионального подготовительного отделения (РПО) в Кашкадарьинской области, прошедших отдельный конкурсный отбор. Для них в предстоящем учебном году отведены 25 мест.

Напомним, на сегодня в Узбекистане работают десять филиалов российских вузов. Кроме того, как рассказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, планируется открыть еще шесть.

Теги:
Министерство энергетики, высшее образование, вуз, Образование, Ташкент, РГУ нефти и газа имени Губкина



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