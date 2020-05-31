Как выглядит новый экопарк в Сергелийском районе Ташкента — фото

В парке высадили более 6 тысяч декоративных деревьев и свыше 60 тысяч кустарников. Природный уголок уже осмотрел глава республики.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столице открылся новый экологический комплекс — Flowers Garden Park.

Его общая площадь составляет 10 гектаров, из них 5 гектаров занимает сад, оставшуюся территорию отвели под современный цветочный центр.

В парке высадили более 6 тысяч декоративных деревьев 30 видов (магнолия, фотиния, черная сосна, ель, клен "Кримсон кинг" и другие), а также свыше 60 тысяч кустарников 20 видов.

На территории экопарка также разместили рестораны и цветочные магазины.

Со всеми условиями, созданными на территории экокомплекса, ознакомился глава республики Шавкат Мирзиёев.

Отмечается, что центр культуры и отдыха, построенный совместно с турецкой компанией Natural Peyzaj, позволил создать 200 рабочих мест.

Привлечены квалифицированные агрономы и энтомологи.