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Как выглядит новый экопарк в Сергелийском районе Ташкента — фото

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200531/14253305/Kak-vyglyadit-novyy-ekopark-v-Sergeliyskom-rayone-Tashkenta--foto.html

В парке высадили более 6 тысяч декоративных деревьев и свыше 60 тысяч кустарников. Природный уголок уже осмотрел глава республики.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столице открылся новый экологический комплекс — Flowers Garden Park. 

Его общая площадь составляет 10 гектаров, из них 5 гектаров занимает сад, оставшуюся территорию отвели под современный цветочный центр.

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Пресс-служба президента Узбекистана
В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park

В парке высадили более 6 тысяч декоративных деревьев 30 видов (магнолия, фотиния, черная сосна, ель, клен "Кримсон кинг" и другие), а также свыше 60 тысяч кустарников 20 видов.

На территории экопарка также разместили рестораны и цветочные магазины.

Экопарк в Ташкенте
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Экопарк в Ташкенте снова открыл свои двери для посетителей

Со всеми условиями, созданными на территории экокомплекса, ознакомился глава республики Шавкат Мирзиёев. 

Отмечается, что центр культуры и отдыха, построенный совместно с турецкой компанией Natural Peyzaj, позволил создать 200 рабочих мест. 

Привлечены квалифицированные агрономы и энтомологи.

Теги:
парк, Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Сергелийский район



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