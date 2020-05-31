Как выглядит новый экопарк в Сергелийском районе Ташкента — фото

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В столице открылся новый экологический комплекс — Flowers Garden Park.
Его общая площадь составляет 10 гектаров, из них 5 гектаров занимает сад, оставшуюся территорию отвели под современный цветочный центр.
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
- В Сергелийском районе открыт Flowers Garden Park
В парке высадили более 6 тысяч декоративных деревьев 30 видов (магнолия, фотиния, черная сосна, ель, клен "Кримсон кинг" и другие), а также свыше 60 тысяч кустарников 20 видов.
На территории экопарка также разместили рестораны и цветочные магазины.
Со всеми условиями, созданными на территории экокомплекса, ознакомился глава республики Шавкат Мирзиёев.
Отмечается, что центр культуры и отдыха, построенный совместно с турецкой компанией Natural Peyzaj, позволил создать 200 рабочих мест.
Привлечены квалифицированные агрономы и энтомологи.