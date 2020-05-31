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Девушка на дороге

В Ташкенте раскрыли два "массажных" салона по оказанию интимных услуг

VALERY HACHE / AFP
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200531/14254401/V-Tashkente-raskryli-dva-massazhnykh-salona-po-okazaniyu-intimnykh-uslug.html

В столичном ГУВД сообщили о выявлении фактов оказания интим-услуг в SPA-салонах в Юнусабадском и Шайхантахурском районах.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Граждане республики регулярно обращаются в правоохранительные органы с просьбой проверить объявления с предложениями массажа, разного рода SPA-салоны, расположенные в их высотных домах, где, по их подозрениям, оказываются услуги интимного характера.

Женские ноги
© CC0 / Unsplash / Norbert Kundrak
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Несколько таких сообщений поступили совсем недавно в ГУВД Ташкента.

В частности, 22 мая правоохранители получили информацию о том, что в одном из салонов в Юнусабадском районе 43-летняя О. У. "создала условия для уединения двух пар" за символичную плану — 500 тысяч сумов. 

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Сводничество или содержание притонов".

Второе задержание сотрудники ГУВД провели 27 мая — в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что в одном из салонов Шайхантахурского района 22-летняя К. М. предоставляла помещение и создавала условия для предоставления интим услуг. Цена вопроса была — 100 долларов.

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По данному факту также возбуждено уголовное дело статье "Сводничество или содержание притонов".

Сотрудники правоохранительных органов довольно часто раскрывают деятельность "массажных" салонов с "ночными бабочками". Так, последний рейд был проведен в середине марта.

Какие меры принимаются по отношению к "работницам" таких салонов?

С девушками ведется индивидуальная работа: инспекторы по вопросам женщин беседуют с ними, узнают, с какими жизненными затруднениями они столкнулись.

После этого решается вопрос о том, какие меры следует принять для решения проблем.

При необходимости для оказания психологической помощи приглашаются специалисты группы психологического обеспечения столичного ГУВД.

Теги:
Узбекистан, проституция, ГУВД Ташкента, Ташкент



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