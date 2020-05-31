В ГУВД опровергли слухи о прекращении регистрации в Ташкенте

Жителей и гостей столицы призвали не поддаваться панике и не верить спешно всему, о чем пишут в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В последнее время среди граждан республики стала распространяться информация о том, что прописка в Ташкенте якобы "закрывается".

В ГУВД заявили, что данные сведения не соответствуют действительности.

"Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента, а также его районные отделения в установленном порядке ведут работу по постоянной регистрации граждан", — сообщили в ведомстве.

Правоохранители попросили граждан дважды проверять любую информацию из соцсетей и всегда иметь в виду, что цель некоторых постов — "вызвать бурное обсуждение и набрать лайки", при этом о последствиях мало, кто задумывается.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в УМиОГ столичного ГУВД по телефону: 71-230-38-16.

Также граждане могут обратиться в одно из районных отделений МиОГ и убедиться, что работа по регистрации граждан ведется в установленном порядке.

Напомним: в середине мая в Узбекистане изменился перечень категорий лиц - граждан республики, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области.