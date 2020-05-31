20:17 31 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Оформление временной прописки

В ГУВД опровергли слухи о прекращении регистрации в Ташкенте

© Sputnik / Юлия Честнова
Общество
Получить короткую ссылку
54301
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200531/14256590/V-GUVD-oprovergli-slukhi-o-prekraschenii-registratsii-v-Tashkente.html

Жителей и гостей столицы призвали не поддаваться панике и не верить спешно всему, о чем пишут в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В последнее время среди граждан республики стала распространяться информация о том, что прописка в Ташкенте якобы "закрывается".

В ГУВД заявили, что данные сведения не соответствуют действительности.

"Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента, а также его районные отделения в установленном порядке ведут работу по постоянной регистрации граждан", — сообщили в ведомстве.

Правоохранители попросили граждан дважды проверять любую информацию из соцсетей и всегда иметь в виду, что цель некоторых постов — "вызвать бурное обсуждение и набрать лайки", при этом о последствиях мало, кто задумывается.

Узбекский паспорт
Галина Сапаева / «Газета.uz»
Кто сможет получить прописку в Ташкенте и столичной области — закон

По всем возникшим вопросам можно обратиться в УМиОГ столичного ГУВД по телефону: 71-230-38-16.

Также граждане могут обратиться в одно из районных отделений МиОГ и убедиться, что работа по регистрации граждан ведется в установленном порядке.

Напомним: в середине мая в Узбекистане изменился перечень категорий лиц - граждан республики, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области.

Теги:
Узбекистан, Регистрация, прописка, Ташкент, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россияне возвращаются к прежней жизни — в городах начали ослаблять карантин
Запуск корабля Crew Dragon: лучшие кадры трансляции за 2,5 минуты
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться