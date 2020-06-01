Президент расширил задачи Уполномоченного по правам ребенка

Уголовное дело в отношении Уполномоченного может быть возбуждено только Генеральным прокурором. Не допускаются принудительный привод и задержание.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент подписал постановление, предполагающее совершенствование системы защиты прав ребенка, сообщили в Минюсте.

Определено, что Уполномоченный по правам принимает участие в разработке и реализации Стратегии исполнения Конвенции ООН о правах ребенка и других профильных документов. Свои задачи он осуществляет самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц. При этом пользуется правом неприкосновенности и не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без согласия палат Олий Мажлиса.

Уголовное дело в отношении Уполномоченного может быть возбуждено только Генеральным прокурором. Не допускаются принудительный привод и задержание.

Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека координирует деятельность детского омбудсмена.

Ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, он представляет в палаты Олий Мажлиса доклад о состоянии соблюдения актов законодательства о защите прав, свобод и законных интересов ребенка государственными, в том числе правоохранительными, органами.

Уполномоченный имеет региональных представителей в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, ведущих свою деятельность на общественных началах.

Проекты нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения прав, свобод и законных интересов ребенка в обязательном порядке согласуются с Уполномоченным. Постановлением при детском омбудсмене создан Общественный совет по защите прав ребенка и определены его основные задачи.

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Напомним, 28 февраля на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса кандидатура Алии Юнусовой была утверждена на пост заместителя омбудсмена - Уполномоченного по правам ребенка.

Основной задачей детского омбудсмена является мониторинг исполнения законов о правах ребенка.