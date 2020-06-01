Какие законодательные новшества ожидают население Узбекистана с 1 июня

С начала лета на 10% увеличится количество граждан, претендующих на получение пособий и материальной помощи. Некоторых предпринимателей до начала осени освободят от уплаты налога на имущество и земельного налога.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во всем мире. С целью поддержания и дальнейшего стимулирования экономического роста и активности инвестиционного фонда в Узбекистане с 1 июня 2020 года будут внесены некоторые изменения.

Налог на имущество и земельный налог

С 1 июня по 1 сентября 2020 года некоторых предпринимателей освободят от уплаты налога на имущество и земельного налога.

Речь, в частности, о субъектах малого предпринимательства, рынках и торговых комплексах, кинотеатрах, предприятиях общественного питания, предприятиях общественного транспорта, спортивно-оздоровительных заведениях, юридических лицах, занимающихся перевозками пассажиров, оказывающих бытовые услуги, предоставляющих в аренду помещения (проведение банкетов).

Пособие и материальная помощь

На 10% увеличится количество получателей пособий и материальной помощи. В первую очередь, пособие будут выдавать семьям с детьми в возрасте до 14 лет, по уходу за ребенком до достижения им двух лет.

Фитобары

В медицинских учреждениях, министерствах и ведомствах, а также в общественных местах с большим пассажиропотоком начнут поэтапно открывать фитобары.

Акцизный налог на табачные изделия

С 1 июня 2020 года на 1 кг некоторых импортируемых табачных изделий будет налагаться акцизный налог в размере 25 долларов США.

Возмещение расходов по экспорту транспорта

Местным предпринимателям государство возместит часть расходов на экспорт грузов автомобильным и воздушным транспортом, а также будут частично выплачены компенсации предпринимателям, занимающимся созданием инфраструктуры.

Содействие предпринимателям в получении лицензии

Уполномоченные государственные органы в обязательном порядке должны будут оказать содействие субъектам предпринимательства в поиске кадров, для доработки необходимых документов и программ. Госорганы помогут бизнесменам также получить лицензии и документы разрешительного характера.

Металлопрокат и документы о качестве

Каждая партия в производстве металлопроката будет сопровождаться соответствующим документом о качестве, оформляемым производителем (импортером) на основании положительных результатов испытаний на соответствие требованиям нормативных документов в области технического регулирования.

В случае отсутствия у производителей соответствующих производственных лабораторий, допускается проведение испытаний металлопроката в других испытательных лабораториях.

Гражданское и служебное огнестрельное оружие

Вступает в силу постановление правительства "О мерах по организации деятельности Государственной пулегильзотеки Республики Узбекистан", напрямую касающееся контрольного отстрела гражданского и служебного огнестрельного оружия.

Аккредитация юридических лиц на биржах

Начнут проводиться биржевые торги по товарным сегментам в отдельных секциях с учетом специфических характеристик продукта и предоставления членам биржи права его использования.

Помимо этого, начнет осуществляться аккредитация юридических лиц в качестве участников бирж с учетом предоставления брокерских мест через официальный сайт биржи и прозрачных механизмов обеспечения реализации продукции по отраслевому принципу.

Каждые 3 года, в соответствии с требованиями правил биржевой торговли, регулярно будет определяться квалификационный уровень участников бирж.

Кредиты на производство зерна

Коммерческие банки должны будут выделять кредиты на финансирование фермерских хозяйств, зерноводческих кластеров, а также элитных семеноводческих хозяйств.

Срок таких займов - до 12 месяцев. При финансировании в размере до 40% от общей стоимости валового сбора зерна будет осуществляться по ставке, не превышающей 10% годовых, при финансировании в размере до 50% – по ставке, не превышающей 12% годовых (2% маржа банка).

Зерноперерабатывающим предприятиям, а также зерноводческим кластерам, имеющим мощности по переработке зерна, независимо от формы их собственности, для закупки отечественно зерна коммерческие банки будут выделять коммерческие кредиты в размере до 50 миллиардов сумов сроком до 12 месяцев исключительно.