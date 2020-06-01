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Грузовые автомобили на трассе

В Узбекистане тяжеловесный автотранспорт будет проходить габаритный контроль

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200601/14267324/V-Uzbekistane-tyazhelovesnyy-avtotransport-budet-prokhodit-gabaritnyy-kontrol.html

Прохождение контроля отмечается специальным штампом, проставляемым на документах. За превышение веса предусмотрено административное взыскание.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане разработаны меры по внедрению весового и габаритного контроля автотранспортных средств. Соответствующее постановление правительства направлено на обеспечение сохранности сети автомобильных дорог и безопасности движения, а также на предотвращение преждевременного износа дорожного полотна.

В последние годы значительно выросли объемы крупногабаритных и тяжеловесных грузоперевозок с высокой нагрузкой на ось транспортных средств. Причем грузы транспортируются в основном по автодорогам общего пользования.

Практически все основные пункты пропусков, предназначенные для транзитного передвижения иностранных автоперевозчиков по территории Узбекистана, требуют модернизации системы весового и габаритного контроля.

Новым постановлением утверждена Программа мер по строительству и модернизации пунктов весового и габаритного контроля на 2020-2022 годы. Заказчиком работ по проектированию, строительству, ремонту и содержанию постов весогабаритного контроля является Комитет по автомобильным дорогам Министерства транспорта.

Согласно принятому положению, посты весогабаритного контроля подразделяются на три вида: стационарный, передвижной и автоматизированный с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств.

Прохождение контроля отмечается специальным штампом, проставляемым на документах. За превышение веса предусмотрено административное взыскание.

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Для получения специального разрешения на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по согласованным направлениям движения перевозчик должен обратиться в компетентный орган.

В марте 2019 года президент подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок", согласно которому с 1 июля 2019 года был отменен порядок уплаты государственной пошлины за выдачу лицензионных карточек на автомобили-тягачи, используемые для международных перевозок, создана единая интерактивная информационная система UzTrans.

Теги:
безопасность, дороги, транспорт, Узбекистан



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