В Узбекистане тяжеловесный автотранспорт будет проходить габаритный контроль

Прохождение контроля отмечается специальным штампом, проставляемым на документах. За превышение веса предусмотрено административное взыскание.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане разработаны меры по внедрению весового и габаритного контроля автотранспортных средств. Соответствующее постановление правительства направлено на обеспечение сохранности сети автомобильных дорог и безопасности движения, а также на предотвращение преждевременного износа дорожного полотна.

В последние годы значительно выросли объемы крупногабаритных и тяжеловесных грузоперевозок с высокой нагрузкой на ось транспортных средств. Причем грузы транспортируются в основном по автодорогам общего пользования.

Практически все основные пункты пропусков, предназначенные для транзитного передвижения иностранных автоперевозчиков по территории Узбекистана, требуют модернизации системы весового и габаритного контроля.

Новым постановлением утверждена Программа мер по строительству и модернизации пунктов весового и габаритного контроля на 2020-2022 годы. Заказчиком работ по проектированию, строительству, ремонту и содержанию постов весогабаритного контроля является Комитет по автомобильным дорогам Министерства транспорта.

Согласно принятому положению, посты весогабаритного контроля подразделяются на три вида: стационарный, передвижной и автоматизированный с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств.

Прохождение контроля отмечается специальным штампом, проставляемым на документах. За превышение веса предусмотрено административное взыскание.

Автомобильные дороги планируется проинвентаризовать и изучить, грузы какого веса они могут пропускать.

Для получения специального разрешения на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по согласованным направлениям движения перевозчик должен обратиться в компетентный орган.

В марте 2019 года президент подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок", согласно которому с 1 июля 2019 года был отменен порядок уплаты государственной пошлины за выдачу лицензионных карточек на автомобили-тягачи, используемые для международных перевозок, создана единая интерактивная информационная система UzTrans.