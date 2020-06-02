Редких дроф из ОАЭ выпустили на волю в Приаралье

Птиц выпустили в Кунградском районе автономии Каракалпакстан в рамках инициативы "Жизнь возвращается в Арал". Инициатором акции выступил шейх Сейф Бен Заед Аль Нахаян из ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Более двух тысяч краснокнижных дроф-красоток, завезенных из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), выпустили в дикую природу на территории Приаралья на северо-западе Узбекистана, сообщает пресс-служба Госкомэкологии республики на своем Telegram-канале.

"В естественную среду обитания была выпущена 2,04 тысячи дроф-красоток, выведенных в Центре International fund for houbara conservation в Абу-Даби", - говорится в публикации.

Известно, что птиц выпустили в Кунградском районе автономии Каракалпакстан в рамках инициативы "Жизнь возвращается в Арал". Инициатором акции выступил шейх Сейф Бен Заед Аль Нахаян из ОАЭ.

Напомним, весной 2019 года в пустыню Кызылкум в Узбекистане выпустили более 3 тысяч дроф-красоток из двух питомников, расположенных в Навоийской и Бухарской областях. Учредителем питомников является шейх Сейф Бен Заед Аль Нахаян. Контроль за их работой осуществляет Госкомэкологии. По данным ведомства, из двух питомников, действующих с 2006 года, было выпущено более 16 тысячи птиц.

Редкая птица дрофа-красотка (Chlamydotis macqueenii) давно попала в разряд уязвимых, сокращающихся видов, она включена в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красную книгу Узбекистана.