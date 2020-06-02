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Кабинет министров утвердил два новых регламента госуслуг финансового рынка

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200602/14268831/Kabinet-ministrov-utverdil-dva-novykh-reglamenta-gosuslug-finansovogo-rynka.html

Регламенты позволят упростить и ускорить получение разрешения, а также будут способствовать прозрачности предоставления государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Для получения новых государственных услуг необходимо предоставить информацию об экономических и финансовых показателях компании за два последних года, а также о будущих покупателях ценных бумаг.

Кабинет министров утвердил два новых административных регламента оказания государственных услуг в сфере упорядочения товарных и финансовых рынков: по получению согласия Антимонопольного комитета на покупку акций и по слиянию/поглощению компаний.

Регламенты позволят упростить и ускорить получение разрешения, а также будут способствовать прозрачности предоставления государственных услуг.

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Воспользоваться услугами можно, предварительно обратившись с запросом в любой Центр государственных услуг или через специальный портал в электронном виде. Для того чтобы получить услуги, необходимо также представить сведения по экономическим и финансовым показателям компании за два последних года и информацию о будущих покупателях ценных бумаг. Сбор для получения обеих услуг составит 10 БРВ, а при обращении в электронном виде граждане смогут получить 10% скидку.

На данный момент посредством портала my.gov.uz в Узбекистане можно получить 195 различных видов услуг.

Напомним: в мае текущего года Сенат одобрил поправки в закон "О государственной пошлине".

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан



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