Нужно ли в России вводить жесткие карантинные меры - ответ эксперта

Карантин не уменьшит общее количество заболевших, считает доктор Мясников. Вводимые меры могут лишь сдержать поток выявленных случаев COVID-19.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Каждая страна предпринимает меры в соответствии с возможностями оказания медицинской помощи пациентам, подчеркнул в рамках онлайн-конференции главврач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

Карантин не уменьшит итоговое количество заболевших, считает доктор. Вводимые меры могут лишь сдержать единовременный поток выявленных случаев COVID-19, продолжает эксперт.

В ответ на вопрос: есть ли необходимость России перенимать опыт Узбекистана по части введения более строгих карантинных мер, Мясников ответил, что каждая страна самостоятельно принимает решение о введении карантина, опираясь на возможности медицины.