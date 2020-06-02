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Проведение анализа в лаборатории

Нужно ли в России вводить жесткие карантинные меры - ответ эксперта

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (548)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200602/14269447/Nuzhno-li-v-Rossii-vvodit-zhestkie-karantinnye-mery---otvet-eksperta-.html

Карантин не уменьшит общее количество заболевших, считает доктор Мясников. Вводимые меры могут лишь сдержать поток выявленных случаев COVID-19.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Каждая страна предпринимает меры в соответствии с возможностями оказания медицинской помощи пациентам, подчеркнул в рамках онлайн-конференции главврач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.

© Sputnik / Денис Абрамов
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Карантин не уменьшит итоговое количество заболевших, считает доктор. Вводимые меры могут лишь сдержать единовременный поток выявленных случаев COVID-19, продолжает эксперт.

В ответ на вопрос: есть ли необходимость России перенимать опыт Узбекистана по части введения более строгих карантинных мер, Мясников ответил, что каждая страна самостоятельно принимает решение о введении карантина, опираясь на возможности медицины.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (548)
Теги:
доктор, Карантин, Узбекистан, коронавирус



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