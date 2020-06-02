Исмаилов: скрыть коррупцию сегодня стало практически невозможно

Власти республики принимают последовательные меры для искоренения коррупции. Однако пока нельзя сказать, что победа над ней близка. О том, что сделано и что предстоит предпринять, рассказал начальник центра Академии генеральной прокуратуры Бахадыр Исмаилов.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции в среднем 2,6 триллиона долларов. В Узбекистане это негативное явление наиболее широко распространено в медицинской, образовательной, банковской, таможенной, судебной системах, правоохранительных органах, в коммунальном обслуживании, а также при приеме граждан на работу.

В мае прошлого года президент Шавкат Мирзиёев указом утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2019−2020 гг. Начальник научно-образовательного центра противодействии коррупции Академии Генпрокуратуры Узбекистана Бахадыр Исмаилов рассказал корреспонденту Sputnik о ее ключевых пунктах, о формах коррупции, которые сегодня распространены в стране, а также о том, какими методами можно бороться с подкупом и продажностью государственных служащих.

— Каковы ключевые пункты программы по противодействию коррупции?

— Каждое государство в борьбе с этим негативным явлением исходит из собственной специфики. Стратегия определяется в зависимости от условий, причин и рисков коррупции. В Узбекистане вопрос по противодействию ей поднимался с самого провозглашения независимости, принимались нормативные акты, но специальных программных документов не было. С присоединением Узбекистана в 2008 году к Конвенции ООН против коррупции государство взяло на себя ряд обязательств, в числе которых системное противодействие, усовершенствование законодательств и так далее.

В 2017 году был подписан закон о противодействии коррупции, в котором было определено, что государственная политика в этом направлении определяется через государственные программы. Первая из них, на 2017−2018 годы, содержала пять направлений и 51 пункт конкретных мер.

Поскольку мы не имели опыта разработки программ по противодействию коррупции, в 2019 году президент указом определил, что две сферы будут прорабатываться как пилотные — высшее образование и капительное строительство. На них была отработана методика.

Все начинается с анализа рисков. Соответствующие министерства оценивают их, потом разрабатывают дорожную карту. Затем решается, какие нормативные акты необходимо принять и кто будет бороться с коррупцией в самом ведомстве. К каждому из них невозможно прикрепить сотрудников правоохранительных органов.

Тем временем мировой опыт показывает, что эффективны службы собственной безопасности, которые выявляют нарушения и принимаю меры для того, чтобы в дальнейшем эти правонарушения не совершались. И подобных вопросов — которые нужно решить на ведомственном уровне — много.

Принципиальное отличие новой программы заключается в том, что она направлена на решение определенных вопросов, уже с учетом наработанного в стране опыта. В данном документе четыре приоритетных направления: повышение правовой культуры и правовых знаний в обществе, предотвращение коррупции во всех сферах жизни, предотвращение коррупции на ранних этапах (то есть профилактика преступлений), предотвращение рисков применительно к конкретным отраслям экономики, политики. Также в ней указаны 35 конкретных мер.

— Какими методами можно бороться в проявлениями коррупции на госслужбе?

— В Узбекистане создано Агентство развития государственной службы, которое занимается подбором кадров и затем контролирует их деятельность. Но опять же — невозможно решить все проблемы в этой сфере, не обеспечив человеку социальные гарантии и достойную зарплату. Еще один сложный вопрос — подготовка госслужащих. Ограничения и запреты для них можно определить в законе, но он может о них не знать. Раньше все запреты были прописаны в ведомственных актах, но в международной практике есть приблизительный перечень требований, которые должны соблюдать все госслужащие, независимо от того, в какой сфере работают.

Например, они не могут заниматься никаким другим видом деятельности, кроме основной работы, особенно предпринимательской, не имеют права получать подношения. Но нужно определить, что является подарком и получение подношения на какую сумму приведет к привлечению к уголовной ответственности. Все эти нормы пока разрозненны. Нужно все проработать, и, кроме того, определить понятие "государственный служащий". В системе образования свои требования, а, например, в правоохранительных органах — свои. В одном законе невозможно объединить все, но общие ориентиры должны быть определены.

В этом году должен быть принят закон "О государственной службе", планируется создать Агентство по противодействию коррупции, уже работает Агентство развития государственной службы. Проводится огромная работа, за один день все сделать невозможно.

— Какие формы коррупции сегодня распространены в Узбекистане?

— Одно из наиболее часто встречающихся нарушений — дисциплинарные. Более сложный вид — административные: это получение госслужащим незаконных вознаграждений, преференций за какие-то решения. И самый сложный вид — уголовное правонарушение и уголовное преступление: получение взятки, посредничество во взяточничестве и злоупотребление влиянием, должностным положением. Последние довольно распространены, но стоит отметить, что за последние годы наблюдаются резкое снижение, практически на 30−40%. Это можно объяснить введением моратория на проверку деятельности хозяйствующих субъектов.

Коррупционных правонарушений и преступлений становится меньше. Важную роль играют переход к системе электронного правительства, повышение правовой культуры сотрудников правоохранительных органов, контроль со стороны СМИ и институтов гражданского общества. Раньше население практически не имело реальной информации о фактах коррупции, а сейчас она доводится посредством пресс-конференций и брифингов. И сами граждане очень активны — пишут о фактах коррупции в социальных сетях, обращаются в Народные приемные президента, приемные премьер-министра. Скрыть правонарушение или преступление уже практически невозможно.