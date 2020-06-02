Исмаилов: скрыть коррупцию сегодня стало практически невозможно

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Мировая экономика ежегодно теряет из-за коррупции в среднем 2,6 триллиона долларов. В Узбекистане это негативное явление наиболее широко распространено в медицинской, образовательной, банковской, таможенной, судебной системах, правоохранительных органах, в коммунальном обслуживании, а также при приеме граждан на работу.
В мае прошлого года президент Шавкат Мирзиёев указом утвердил Государственную программу по противодействию коррупции на 2019−2020 гг. Начальник научно-образовательного центра противодействии коррупции Академии Генпрокуратуры Узбекистана Бахадыр Исмаилов рассказал корреспонденту Sputnik о ее ключевых пунктах, о формах коррупции, которые сегодня распространены в стране, а также о том, какими методами можно бороться с подкупом и продажностью государственных служащих.
— Каковы ключевые пункты программы по противодействию коррупции?
— Каждое государство в борьбе с этим негативным явлением исходит из собственной специфики. Стратегия определяется в зависимости от условий, причин и рисков коррупции. В Узбекистане вопрос по противодействию ей поднимался с самого провозглашения независимости, принимались нормативные акты, но специальных программных документов не было. С присоединением Узбекистана в 2008 году к Конвенции ООН против коррупции государство взяло на себя ряд обязательств, в числе которых системное противодействие, усовершенствование законодательств и так далее.
Поскольку мы не имели опыта разработки программ по противодействию коррупции, в 2019 году президент указом определил, что две сферы будут прорабатываться как пилотные — высшее образование и капительное строительство. На них была отработана методика.
Все начинается с анализа рисков. Соответствующие министерства оценивают их, потом разрабатывают дорожную карту. Затем решается, какие нормативные акты необходимо принять и кто будет бороться с коррупцией в самом ведомстве. К каждому из них невозможно прикрепить сотрудников правоохранительных органов.
Принципиальное отличие новой программы заключается в том, что она направлена на решение определенных вопросов, уже с учетом наработанного в стране опыта. В данном документе четыре приоритетных направления: повышение правовой культуры и правовых знаний в обществе, предотвращение коррупции во всех сферах жизни, предотвращение коррупции на ранних этапах (то есть профилактика преступлений), предотвращение рисков применительно к конкретным отраслям экономики, политики. Также в ней указаны 35 конкретных мер.
— Какими методами можно бороться в проявлениями коррупции на госслужбе?
— В Узбекистане создано Агентство развития государственной службы, которое занимается подбором кадров и затем контролирует их деятельность. Но опять же — невозможно решить все проблемы в этой сфере, не обеспечив человеку социальные гарантии и достойную зарплату. Еще один сложный вопрос — подготовка госслужащих. Ограничения и запреты для них можно определить в законе, но он может о них не знать. Раньше все запреты были прописаны в ведомственных актах, но в международной практике есть приблизительный перечень требований, которые должны соблюдать все госслужащие, независимо от того, в какой сфере работают.
В этом году должен быть принят закон "О государственной службе", планируется создать Агентство по противодействию коррупции, уже работает Агентство развития государственной службы. Проводится огромная работа, за один день все сделать невозможно.
— Какие формы коррупции сегодня распространены в Узбекистане?
— Одно из наиболее часто встречающихся нарушений — дисциплинарные. Более сложный вид — административные: это получение госслужащим незаконных вознаграждений, преференций за какие-то решения. И самый сложный вид — уголовное правонарушение и уголовное преступление: получение взятки, посредничество во взяточничестве и злоупотребление влиянием, должностным положением. Последние довольно распространены, но стоит отметить, что за последние годы наблюдаются резкое снижение, практически на 30−40%. Это можно объяснить введением моратория на проверку деятельности хозяйствующих субъектов.