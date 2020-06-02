Коронавирус в Узбекистане: главное на 2 июня

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главную к этому часу информацию об эпидемиологической ситуации в республике.

Динамика заражений

Министерство здравоохранения во вторник сообщило о выявлении 48 случаев инфицирования COVID-19. Общее число достигло 3 750.

В частности, 17 новых случаев диагностировано среди граждан, находящихся в карантинном центре (десять из них прибыли чартерным рейсом из Санкт-Петербурга и семь — перешли через пограничный пост из Таджикистана). Еще семь случаев выявлено в Бухарской области (четыре — у контактировавших с больными с коронавирусом, три — у водителей международных грузовых автоперевозок), три случая — в столице у граждан, находящихся на карантине, четыре — в Ташкентской области и один — в Сырдарьинской области у водителя грузовика.

Динамика выздоровлений

Число вылечившихся от опасной болезни в республике достигло 2 908 человек. Сегодня в Минздраве сообщили о выздоровлении 49 пациентов: 42 из них — в Навоийской области, семеро — в Ташкенте. В столице поправились уже в общей сложности 1 127 жителей.

На лечении находятся 827 человек.

О рынке "Урикзор"

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков на брифинге в Агенстве информации и массовых коммуникаций прокомментировал информацию о том, что рынок "Урикзор" вновь открылся.

"Деятельность продовольственного и вещевого рынков "Урикзор" еще не возобновлена, — заявил Атабеков. — Согласно решению Специальной республиканской комиссии, работа вещевых рынков независимо от их цветовой категории запрещена".

Проверки СЭС

Также Нурмат Атабеков ответил на вопрос, могут ли сотрудники санэпидемслужбы проверять производственный процесс во время карантина

"Во время карантина проверять можно не только производственный процесс, но и всех субъектов предпринимательства, предварительно оповестив их. В ходе проверок изучается исполнение решений СанПиН №0372, утвержденных главным государственным санитарным врачом и решений Специальной республиканской комиссии", — сказал Атабеков.

Ситуация в Самарской области

Группа из 25 узбекистанцев, собравшихся на границе России и Казахстана, согласилась выехать в Казань для вылета 7 июня в Ташкент, сообщила руководитель управления национальной и конфессиональной политики администрации Самарской области Надежда Осипова.

По ее словам, ситуация пока не совсем урегулирована. Сейчас на границе находятся более 300 узбекских граждан, которые не хотят возвращаться в регионы, откуда прибыли. И поток людей, прибывающих из разных регионов РФ пока не прекращается — несмотря на все предупреждения.

"Нужно воспользоваться возможностью, которую предоставляет консульство — чартерные рейсы", — сказала Осипова.

Чартерные рейсы продолжаются

Министерство транспорта Узбекистана опубликовало график чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из-за границы. Они организуются компанией UzAirways с 1 по 7 июня.

Расписание

1 июня: Ташкент — Стамбул — Ташкент

2 июня: Ташкент — Москва — Ташкент

3 июня: Ташкент — Шарджа — Ташкент

3 июня: Ташкент — Москва — Ташкент

4 июня: Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

5 июня: Ташкент — Москва — Ташкент

6 июня: Каир — Ташкент — Каир

6 июня: Ташкент — Новосибирск — Ташкент

7 июня: Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент

Как отметили в Минтрансе, в период с 25 по 31 мая восемью чартерными рейсами из России и Турции в Узбекистан возвращены всего 2 118 граждан.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, выявлено уже более 6,2 миллиона случаев заражения. Выздоровели порядка 2,7 миллиона человек, умерли — свыше 370 тысяч.