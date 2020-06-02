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Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения

Ликвидация последствий наводнения в Сардобе – результаты

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (64)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200602/14272134/Likvidatsiya-posledstviy-navodneniya-v-Sardobe--rezultaty-.html

Для полной защиты районов, освобожденных в результате эвакуации населения, привлечено 52 пехотных и 33 автомобильных патруля, также работают 32 контрольно-пропускных пункта в 117 направлениях.

ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Семьям погибших в результате наводнения у Сардобинского водохранилища была оказана материальная помощь в размере 40 млн сумов.

В штаб-квартире АИМК состоялся брифинг с участием пресс-секретаря МВД Шохруха Гиясова о работе по ликвидации последствий наводнения в Сардобе.

В ходе проведенной встречи стало известно, что для полной защиты районов, освобожденных в результате эвакуации населения, привлечено 52 пехотных и 33 автомобильных патруля, также работают 32 контрольно-пропускных пункта в 117 направлениях.

В процессе переписи выяснилось, что 3663 сардобинца потеряли свои паспорта, из них найдено всего 1746 документов, которые были возвращены владельцам, остальным 1917 гражданам выдали новые биометрические паспорта.

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В результате осмотра местности найдено 11 272 домашних животных, все они были возвращены владельцам. Тела 6 112 погибших домашних животных продезинфицировали и захоронили в пяти специально отведенных местах.

В целях благоустройства пострадавших районов, переселения граждан в места постоянного проживания и обеспечения безопасности были мобилизованы 495 сотрудников правоохранительных органов.

Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Семьи погибших получили финансовую помощь от президента в размере 40 миллионов сумов. По состоянию на 1 июня 2020 года список из 4025 граждан, получивших средства, полностью сформирован. Помимо этого, был составлен список из 1818 лиц, которые должны получить льготы в будущем.

Из Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов в общей сложности было эвакуировано 89 450 пострадавших, в свои дома вернулись 67 901 человек. На данный момент 21 549 гражданских лиц остаются в эвакуированных районах. Напомним: 1 мая 2020 года в Сырдарьинской области на Сардобинском водохранилище произошел прорыв дамбы, в результате чего были затоплены близлежащие районы.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (64)
Теги:
наводнение, Узбекистан, Узбекистан, Сардобинское водохранилище



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