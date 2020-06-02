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Главврач Ташкентского областного ЦСЭБ Бахтиёр Болтабоев уволен

Pixabay
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200602/14272330/Glavvrach-Tashkentskogo-oblastnogo-TsSEB-Bakhtir-Boltaboev-uvolen.html

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором некий руководитель в своем кабинете оскорбляет сотрудников, повышая голос и используя нецензурную лексику. Вскоре стало известно, что это главврач Ташкентского областного ЦСЭБ Бахтиёр Болтабоев.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Главный врач Ташкентского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) Бахтиёр Болтабоев освобожден от должности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

В публикации отмечается, что причиной стало видео, на котором некий руководитель в своем кабинете оскорбляет сотрудников, повышая голос и используя нецензурную лексику. Ролик распространился в социальных сетях. Вскоре стало известно, что его "герой" — главврач Ташкентского областного ЦСЭБ Бахтиёр Болтабоев.

Агентство санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве во вторник провело служебную проверку. Выяснилось, что Болтабоев действительно вел себя с подчиненными грубо и неэтично.

Он был освобожден от должности распоряжением первого заместителя министра здравоохранения, директора агентства Баходира Юсупалиева.

Теги:
Минздрав Узбекистана, увольнение, Узбекистан, Ташкент



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