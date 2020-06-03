17:42 03 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Передача портфеля из рук в руки

Назначен новый хоким Сохского района Ферганской области

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (365)
52 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200603/14279909/Naznachen-novyy-khokim-Sokhskogo-rayona-Ferganskoy-oblasti.html

Прежний глава администрации Фаррух Усаров недавно был освобожден от должности. На посту его сменил Сайидбахром Сайидмусаев, который до этого работал начальником УВД района.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Должность хокима Сохского района Ферганской области занял Сайидбахром Сайидмусаев, сообщает УзА со ссылкой на решение внеочередного заседания кенгаша народных депутатов Сохского района.

Ранее Сайидмусаев был начальником Управления внутренних дел района.

Прежний хоким Фаррух Усаров, как писала Gazeta.uz, недавно был освобожден от должности. 

Сайидбахром Сайидмусаев родился в 1970 году в Куштепинском районе Ферганской области. Окончил Ферганский государственный университет и Академию Министерства внутренних дел. Работал начальником ОВД Кувинского и Бешарыкского районов, ОВД города Коканда, а также первым заместителем начальника Управления уголовного розыска УВД Ферганской области.

м
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
МИД РУз прокомментировал конфликт на узбекско-кыргызской границе
Тридцать первого мая на узбекско-кыргызской границе произошел локальный конфликт между жителями Сохского района и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана, в результате которого пострадали 187 узбекистанцев и 25 кыргызстанцев. 

Первого июня район посетил премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Там он встретился с исполняющим обязанности главы правительства КР Кубатбеком Бороновым и пообщался с местными жителями. 

Приграничный конфликт также обсудили по телефону президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков. Главы государств подчеркнули важность принятия исчерпывающих мер в целях недопущения повторения подобной ситуации.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (365)
Теги:
Узбекистан, назначение, хокимият, хоким



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фоторабота Ленинград. Выставочный фонд.
Двое под зонтом: дождь глазами советских фотографов
Сотни людей собрались в Миннеаполисе у резиденции губернатора
"Жизни черных важны": акция протеста около резиденции губернатора в Миннеаполисе
Карантинные зоны - правила и ограничения
В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться