Назначен новый хоким Сохского района Ферганской области

Прежний глава администрации Фаррух Усаров недавно был освобожден от должности. На посту его сменил Сайидбахром Сайидмусаев, который до этого работал начальником УВД района.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Должность хокима Сохского района Ферганской области занял Сайидбахром Сайидмусаев, сообщает УзА со ссылкой на решение внеочередного заседания кенгаша народных депутатов Сохского района.

Ранее Сайидмусаев был начальником Управления внутренних дел района.

Прежний хоким Фаррух Усаров, как писала Gazeta.uz, недавно был освобожден от должности.

Сайидбахром Сайидмусаев родился в 1970 году в Куштепинском районе Ферганской области. Окончил Ферганский государственный университет и Академию Министерства внутренних дел. Работал начальником ОВД Кувинского и Бешарыкского районов, ОВД города Коканда, а также первым заместителем начальника Управления уголовного розыска УВД Ферганской области.

Тридцать первого мая на узбекско-кыргызской границе произошел локальный конфликт между жителями Сохского района и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана, в результате которого пострадали 187 узбекистанцев и 25 кыргызстанцев.

Первого июня район посетил премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Там он встретился с исполняющим обязанности главы правительства КР Кубатбеком Бороновым и пообщался с местными жителями.

Приграничный конфликт также обсудили по телефону президенты двух стран Шавкат Мирзиёев и Сооронбай Жээнбеков. Главы государств подчеркнули важность принятия исчерпывающих мер в целях недопущения повторения подобной ситуации.