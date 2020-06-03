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МЧС проводит профилактику против распространения саранчи

МЧС Узбекистана вместе с коллегами из ЦА активизировало борьбу с саранчой

Пресс-служба
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200603/14280724/MChS-Uzbekistana-vmeste-s-kollegami-iz-TsA-aktivizirovalo-borbu-s-saranchoy.html

В настоящее время в республике саранчой заселено 327,4 тысячи гектаров земель, от вредителей обработана площадь 309,6 тысячи гектаров.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. МЧС Узбекистана вместе с коллегами из стран Центральной Азии активизировало борьбу с саранчой, сообщает в среду пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"МЧС Узбекистана активизировало работу по борьбе с саранчовыми вредителями в сотрудничестве с соседними странами - Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном", - говорится в информации.

В частности, регулярно проводится обмен данными мониторинга миграции вредителей в приграничных районах.

В настоящее время в республике саранчой заселено 327,4 тысячи гектаров земель, от вредителей обработана площадь 309,6 тысячи гектаров. В мероприятиях против саранчи задействовано 500 единиц наземной техники и 700 сотрудников МЧС, специалистов профильных служб и сельхозпроизводителей.

МЧС проводит профилактику против распространения саранчи >>

"На сегодняшний день за счет средств бюджета создан запас химикатов для обработки 397 тысяч гектаров от вредителей", - добавили в МЧС.

Ранее Министерство сельского хозяйства Узбекистана сообщало, что в 2020 году прогнозируется распространение саранчи на 597,9 тысячи гектаров против 503,4 тысячи гектаров в 2019-м. Общая площадь посевных сельхозземель в стране в настоящее время держится на уровне 3,4 миллиона гектаров.

Теги:
МЧС Узбекистана, МЧС, Узбекистан, Узбекистан



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