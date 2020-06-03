Что делается для эвакуированного населения в Сардобе - подробности

Создан резерв в размере около 224 тонн сжиженного газа и 1000 баллонов для бытового газа, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа эвакуированному населению.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Для обеспечения бесперебойной подачи сжиженного газа эвакуированному населению был создан резерв около 224 тонн сжиженного газа и 1000 баллонов бытового газа.

Сегодня в штаб-квартире АИМК состоялся брифинг о работе по ликвидации ущерба от наводнения в Сардобе при участии пресс-секретаря ОАО "Ҳудудгазтаъминот" Мехрибон Маметовой.

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Как сообщил спикер, в результате наводнения в ряде махаллей были серьезно повреждены 66 км газопровода, 47 газораспределительных устройств и 7550 бытовых газовых баллонов, что повлекло за собой перебои с поставками природного газа 6 865 и подачей сжиженного газа 5 195 домохозяйствам. На данном этапе в ремонтных работах задействованы 64 бригады аварийного реагирования и 45 машин.

С начала мероприятия уже разобрано около 4 км газопровода и 11 газораспределительных устройств, также обнаружены бытовые газовые баллоны в количестве 831 шт.

Помимо этого, с целью устранения дальнейших потерь создан запас труб (7,0 км), газораспределительного оборудования (25 единиц), газовых клапанов (55 единиц), карбидных изделий (4 тонны), электродов (2 тонны) и других материалов.

С газораспределительной станции "Пахтаобод" природным газом обеспечены 3117 человек и 91 оптовый потребитель, еще 3748 жителей и 101 оптовый потребитель снабжены природным газом с газораспределительной станции "Галаба".

Кроме того, создан резерв в размере около 224 тонн сжиженного газа и 1000 баллонов для бытового газа, чтобы обеспечить бесперебойную подачу газа эвакуированному населению. Совету сельских жителей "Кургантепа" Сардобинского района предоставлено 200 газовых плит в качестве спонсорства.

Всего в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах проложено 124 км внешних и внутренних газопроводов. В ближайшее время планируется установить 35 газораспределительных устройств.

Напомним: 1 мая 2020 года в Сырдарьинской области из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище были затоплены близлежащие районы.