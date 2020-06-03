Чему молодоженов научат перед свадьбой в Узбекистане

Продолжительность учебного процесса – не более 4-х дней, а объем нагрузки – не менее 16 часов. Интересно, что женатые пары также смогут принять в этом участие.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Узбекистане молодоженов будут готовить к семейной жизни в специальных центрах, сообщается в новом проект постановлении Кабинета Министров.

"Основной задачей Центра подготовки молодежи к семейной жизни является обучение молодоженов семейно-правовым отношениям, психологии семейной жизни, семейной экономике и бюджету, основам репродуктивного здоровья, навыкам воспитания детей и духовно-нравственным ценностям", - говорится в сообщении.

Для обучения можно будет выбрать любое их этих направлений.

Согласно информации, Минюст будет передавать в такие Центры списки молодоженов, которые обратились в ЗАГСы и дали свое добровольное согласие на обучение.

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Занятия планируется проводить в форме теоретических и практических курсов, мастер-классов, круглых столов, семинаров и тренингов. При этом, продолжительность учебного процесса – не более 4-х дней, а объем нагрузки – не менее 16 часов. Одно занятие будет длиться 45 минут.

Также в постановлении добавили, что женатые пары также смогут пройти курсы.

Напомним, в январе Национальная ассоциация организаторов мероприятий Узбекистана объявила об открытии горячей линии об изменениях в правилах проведения свадеб и иных массовых семейных мероприятий.