В нескольких районах Ташкента отключат воду

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Ташкенте в Шайхантахурском и Алмазарском районах отключат питьевое водоснабжение или частично снизят давление воды, сообщает пресс-служба хокимията.
"С 21:00 часов 5 июня до 17:00 часов 6 июня на улице Беруни в Шайхантахурском районе будут проведены работы по ремонту водопровода питьевой воды Д-800 мм – в целях обеспечения исполнения программы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов. В связи с этим по некоторым адресам будет отключено питьевое водоснабжение или снижено давления воды", - говорится в сообщении.
Где отключат воду в Шайхантахурском районе:
– многоэтажные дома и предприятия, расположенные на массиве Марказ-26 (Ц-26)
– многоэтажные дома и предприятия, расположенные на массиве Марказ-27 (Ц-27);
– многоэтажные дома и предприятия, расположенные на массиве Марказ-28 (Ц-28);
– МСГ "Илгор"; – МСГ "Тинчлик";
– улица Беруни.