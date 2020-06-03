В нескольких районах Ташкента отключат воду

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 июня Редакция Sputnik Узбекистан собрала главную к этому часу информацию об эпидемиологической ситуации в республике. 529

Футбольные клубы Узбекистана разместят снимки болельщиков на трибунах "Бунёдкор" и "Насаф" объявили о запуске акции для фанатов, которые не смогут посещать матчи своих команд из-за пандемии коронавируса. 21