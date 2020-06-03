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Холодная вода из крана

В нескольких районах Ташкента отключат воду

© CC0 / Unsplash / Jacek Dylag
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200603/14282401/V-neskolkikh-rayonakh-Tashkenta-otklyuchat-vodu.html

Это произойдет в связи с обеспечением исполнения программы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Ташкенте в Шайхантахурском и Алмазарском районах отключат питьевое водоснабжение или частично снизят давление воды, сообщает пресс-служба хокимията.

"С 21:00 часов 5 июня до 17:00 часов 6 июня на улице Беруни в Шайхантахурском районе будут проведены работы по ремонту водопровода питьевой воды Д-800 мм – в целях обеспечения исполнения программы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов. В связи с этим по некоторым адресам будет отключено питьевое водоснабжение или снижено давления воды", - говорится в сообщении.

Где отключат воду в Шайхантахурском районе:

– многоэтажные дома и предприятия, расположенные на массиве Марказ-26 (Ц-26)

– многоэтажные дома и предприятия, расположенные на массиве Марказ-27 (Ц-27);

– многоэтажные дома и предприятия, расположенные на массиве Марказ-28 (Ц-28);

– МСГ "Илгор"; – МСГ "Тинчлик";

– улица Беруни.

Теги:
водоснабжение, вода, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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