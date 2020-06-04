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Рейс с гражданами Узбекистана прибыл из ОАЭ

На родину из ОАЭ возвращен 271 узбекистанец

Министерство транспорта Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200604/14286735/Na-rodinu-iz-OAE-vozvraschen-271-uzbekistanets.html

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner of Airways приземлился в международном аэропорту Ташкента 3 июня в 23.50 по местному времени.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Авиакомпания UzAirways чартерным рейсом вернула 271 узбекистанца из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.

По данным пресс-службы, самолет Boeing 787-8 Dreamliner of Airways приземлился в международном аэропорту Ташкента 3 июня в 23.50 по местному времени. Все прибывшие граждане размещены в карантинном центре. Они проведут там 14 дней.

Рейс с гражданами Узбекистана прибыл из ОАЭ
Министерство транспорта Узбекистана
Рейс с гражданами Узбекистана прибыл из ОАЭ

Двадцать шестого мая информационное агентство "Дунё" при МИД Узбекистана сообщило, что власти республики вывезли из ОАЭ 1,28 тысячи соотечественников. Всего в Генконсульство РУз в Дубае с просьбой о содействии в возвращении на родину обратились более 2,7 тысячи сограждан.

Напомним, с 16 марта до 30 апреля транспортное пассажирское сообщение между Узбекистаном и другими странами было приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

Восьмого мая Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан.

Теги:
рейс, пандемия, ОАЭ, Ташкент, Узбекистан



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