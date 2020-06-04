Разрешен прием граждан в судах, находящихся в "зеленых" зонах, а прием заявлений судами, находящимися на территориях "красной" и "желтой" зон, осуществляется в электронном виде или по почте.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Узбекистане изменились правила приема граждан и заявлений в судах в зависимости от цвета зоны, передает Norma.uz.

"Разрешен прием граждан в судах, находящихся в "зеленых" зонах, а прием заявлений судами, находящимися на территориях "красной" и "желтой" зон, осуществляется в электронном виде или по почте", - говорится в сообщении.

В судах "красной" зоны рассматриваются дела, которые требуют незамедлительного решения:

- нарушение правил в борьбе с эпидемиями, мелкое хулиганство с отказом от выполнения законных требований сотрудников органов внутренних дел и связанные с другими административными правонарушениями;

- применение меры пресечения в виде заключения под стражу, продление, изменение или отмена срока содержания под стражей;

- госпитализация в психиатрический стационар, в специализированное отделение противотуберкулезного учреждения в недобровольном порядке или продление срока госпитализации;

- в случаях неисполнения судебных решений (например, по уплате алиментов и других).

Суды, находящиеся в "зеленой" и "желтой" зонах, могут принимать решения по всем делам в установленном порядке.

По правилам, во всех судах (независимо от зон):

- судья и специалисты должны соблюдать социальную дистанцию (2 метра), носить медицинские маски и пользоваться антисептическими средствами;

- все массовые мероприятия (учебные семинары, конференции и др.) должны быть отменены за исключением связанных с судебной деятельностью и проводимых в режиме видео-конференц-связи;

- входы в здания должны быть оснащены пирометрами и антисептическими средствами, которые должны применяться к каждому входящему в суд гражданину (при температуре плюс 37 градусов и выше –вход запрещается).

Категорически запрещается нахождение в здании суда граждан, не являющихся участниками судебного процесса.