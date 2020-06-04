В Ташкенте на десять дней приостановили лицензию частного нотариуса

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Частный нотариус Дилдора Усманова, работающая в Ташкенте, временно отстранена от своих полномочий, сообщили в Министерстве юстиции Узбекистана.

"В соответствии с законом Республики Узбекистан "О нотариате", приказом начальника управления юстиции города Ташкента <...> на десять дней приостановлена лицензия и статус нотариуса Дилдоры Махмудовны Усмановой (лицензия от 24 апреля 2020 года, TN №0082), занимающейся частной практикой в Яшнабадском районе столицы", — говорится в публикации на Telegram-канале "Новости юстиции".

О причине данного решения не сообщается.

Напомним, с мая 2020 года частные нотариусы в Узбекистане возобновили работу после десятилетнего перерыва.