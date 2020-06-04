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Женщина несет папку с документами

В Ташкенте на десять дней приостановили лицензию частного нотариуса

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200604/14290096/V-Tashkente-na-desyat-dney-priostanovili-litsenziyu-chastnogo-notariusa.html

Приказ подписал начальник столичного управления юстиции. Причина данного решения не уточняется.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Частный нотариус Дилдора Усманова, работающая в Ташкенте, временно отстранена от своих полномочий, сообщили в Министерстве юстиции Узбекистана.

"В соответствии с законом Республики Узбекистан "О нотариате", приказом начальника управления юстиции города Ташкента <...> на десять дней приостановлена лицензия и статус нотариуса Дилдоры Махмудовны Усмановой (лицензия от 24 апреля 2020 года, TN №0082), занимающейся частной практикой в Яшнабадском районе столицы", — говорится в публикации на Telegram-канале "Новости юстиции".

О причине данного решения не сообщается.

Напомним, с мая 2020 года частные нотариусы в Узбекистане возобновили работу после десятилетнего перерыва.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан, частный нотариус, Ташкент



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