Известна дата очередного рейса из Ташкент в Санкт-Петербург

Самолет предназначен для граждан России, которые проживают в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Консульском отделе посольства России в Узбекистане сообщили об организации 7 июня чартера из Ташкента в Санкт-Петербург. Вылет рейса узбекских авиалиний запланирован в 08.35 (по местному времени).

Самолет предназначен для граждан России, которые проживают в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия.

Регистрация на рейс по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Списки пассажиров формируются на основании заявок.

Рейс осуществляется на коммерческой основе. По сведениям авиакомпании, стоимость взрослого билета равна примерно $380, детского (с 2 до 12 лет) около $237.

Если билет уже есть, перебронирование осуществляется по правилам авиакомпании. Купить билеты можно только в аэропорту.

Напомним, несколько дней назад в Консульском отделе посольства России в Узбекистане сообщили, что вывозным рейсом из Ташкента в Новосибирск 6 июня смогут улететь жители Тюменской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края.