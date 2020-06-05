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Международный аэропорт имени Ататюрка

Турция в течение июня возобновит авиаперелеты с Узбекистаном

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14293512/Turtsiya-v-techenie-iyunya-vozobnovit-aviaperelety-s-Uzbekistanom.html

Абсолютно все прилетающие из-за рубежа пассажиры будут проходить тестирование на коронавирус в аэропортах.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Узбекистаном и еще 40 странами, сообщает РИА Новости.

"В июне мы планируем постепенно возобновить полеты в 40 стран. С 15 странами уже удалось предварительности договориться о взаимных полетах. С 10 июня начинаются полеты в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и на Северный Кипр. В течение месяца к ним могут добавиться ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Швейцария, Австрия, Италия, Польша, Румыния, Чехия, Япония, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Молдавия, Литва, Узбекистан, Украина и другие страны", - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Также он добавил, что все прилетающие из-за рубежа пассажиры будут проходить тестирование на коронавирус в аэропортах. Кроме того, граждане Турции будут обязаны соблюдать режим 14-дневной домашней изоляции.

Турция открыла границы для узбекистанцев, планирующих лечение >>

Напомним, ранее, с 20 мая, Турция открыла границы для узбекистанцев, посещающих страну с целью лечения в медицинских учреждениях. 

В перечень услуг, которыми могут воспользоваться больные, вошли: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Теги:
Туризм, туристический бизнес, туристы, турист, Авиасообщение, Карантин, коронавирус, Турция, Турция, Узбекистан, Узбекистан



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