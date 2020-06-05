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В Ташкенте появится 41-этажный бизнес-центр - фото

В Ташкенте появится 41-этажный бизнес-центр - фото

Узбекистан 24
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14294920/V-Tashkente-poyavitsya-41-etazhnyy-biznes-tsentr-foto.html

Шавкат Мирзиёев уже ознакомился с проектом строительства бизнес-центра, гостиниц, торговых центров и многого другого.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Ташкенте в Яккасарайском районе появится 41-этажный бизнес-центр, новые отели и торговые центры, сообщается в сюжете на телеканале "Узбекистан 24".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со всеми проектами вместе с хокимом Анваром Сайфутдиновым. По словам хокима, в создании рабочих мест основной акцент делается на сферу услуг, так как район находится в центре города. 

На площади 1,06 га возведут огромный бизнес-центр на пересечении улиц Мукими и Бабура. Рядом с ним появится четырехэтажный торговый комплекс с предприятиями общепита и развлекательными объектами. Ожидается, что создадут 350 рабочих мест, а сам объект сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года.

В Ташкенте появится 41-этажный бизнес-центр - фото
Узбекистан 24
В Ташкенте появится 41-этажный бизнес-центр - фото

На улице Шота Руставели будет реализован проект стоимостью 705,6 млрд сумов на площади 0,5 га, который включит в себя строительство жилого комплекса, а также здания, на первых четырех этажах которого расположится бизнес-центр, на остальных — гостиница.

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Также президенту был представлен проект строительства трех объектов на пересечении улиц Усмана Насыра и Ташкентской кольцевой автодороги на площади 1,5 га. Первым объектом станет гостиница, вторым — жилой комплекс, между ними появится пятиэтажный торговый центр, где будут представлены магазины мировых брендов, детские площадки, предприятия общепита и другие.

Теги:
отель, торговый центр, город, Строительство, высотка, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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