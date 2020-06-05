21:16 05 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Uzcard

В Uzcard рассказали о влиянии карантина на компанию

Халқ сўзи
Общество
Получить короткую ссылку
85 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14297697/V-Uzcard-rasskazali-o-vliyanii-karantina-na-kompaniyu.html

По информации компании, из 380 211 действующих субъектов из-за карантина не работали на полную мощность 189 239 или около 50%.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Uzcard рассказали о влиянии карантина на компанию и анонсировали новый проект, сообщает пресс-служба.

"Пандемия коронавируса и карантин привели к снижению покупательской способности населения, что стало причиной негативной динамики торговых оборотов населения и компаний", - говорится в сообщении.

По информации компании, из 380 211 действующих субъектов из-за карантина не работали на полную мощность 189 239 или около 50%.

В результате произошло резкое сокращение количества торговых точек — 22,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Uzcard уверил клиентов в сохранности их данных >>

Также Uzcard анонсировали IT-решение для бизнеса — электронную платформу, призванную помочь многим предпринимателям быстро реализовать свою продукцию. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Uzcard



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Михаил Михайлович Кокшенов (1936 г. р.) (слева) в художественном фильме Белые Росы. Режиссер Игорь Добролюбов. Автор сценария Алексей Дударев. Композитор Ян Френкель. Киностудия Беларусьфильм, 1983 год.
Любили зрители и простой народ: российский актер Михаил Кокшенов
Забор вокруг Белого дома в Вашингтоне
Белый дом за железным забором: резиденцию Трампа оградили от протестующих
Вступительные экзамены во время карантина - как это будет
Вступительные экзамены во время карантина — как это будет

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться