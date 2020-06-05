По информации компании, из 380 211 действующих субъектов из-за карантина не работали на полную мощность 189 239 или около 50%.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Uzcard рассказали о влиянии карантина на компанию и анонсировали новый проект, сообщает пресс-служба.

"Пандемия коронавируса и карантин привели к снижению покупательской способности населения, что стало причиной негативной динамики торговых оборотов населения и компаний", - говорится в сообщении.

По информации компании, из 380 211 действующих субъектов из-за карантина не работали на полную мощность 189 239 или около 50%.

В результате произошло резкое сокращение количества торговых точек — 22,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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