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Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 июня

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (565)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14298579/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-5-iyunya.html

Редакция Sputnik Узбекистан собрала главную к этому часу информацию об эпидемиологической ситуации в республике.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Узбекистане количество выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 3227 человек, в том числе, в Ташкенте зафиксирован рекордный показатель вылечившихся – 140 граждан отправили на реабилитацию. Кроме того, с 8 июня частично возобновится общественное транспортное сообщение в "зеленых" и "желтых" зонах.

Динамика заражений

По состоянию на 5 июня, 17:00, Министерство здравоохранения сообщило о выявлении 22 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди граждан. 15 новых случаев зафиксировано в Ташкенте: восемь человек среди населения, трое прибыли из-за границы, четверо находятся на карантине из-за контакта с инфицированным пациентом.

В Ташкентской области диагноз коронавируса подтвердился у водителя грузовика международного сообщения и еще одного человека, который находился в контакте с ним.

В Сырдарьинской области обнаружили коронавирус у двух водителей грузовиков международного следования, въезжающих из России через погранпост.

В Наманганской области коронавирус выявлен у одного гражданина. Двое узбекистанцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в Карантинном центре.

Общее число инфицированных достигло 3 987 человек.

Динамика выздоровлений

Число вылечившихся от COVID-19 в Ташкенте достигло рекордного результата – на реабилитацию направлены 140 граждан. В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии выздоровели — 83 пациента, в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний — 34, в клинике НИИ вирусологии — 22, и в родильном комплексе № 3 — 1 человек.

По данным Министерства здравоохранения на 5 июня, 17:00, общее количество выздоровевши составило — 3227 человек.

Хорезмская область освобождена от коронавируса

На брифинге АИМК первый заместитель директора Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию Ботир Курбанов заявил, что все города и районы Хорезмской области вошли в "зеленую" зону и по состоянию на 5 июня в регионе не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом.

Движение общественного транспорта разрешено с 8 июня

С 8 июня в "зеленых" и "желтых" зонах разрешено движение общественного транспорта на городских и пригородных маршрутах за исключением метро, микроавтобусов и дамасов. Автомобильной компанией будет своевременно производиться полная дезинфекция машин перед каждой поездкой и на последней остановке, а также на всех автобусных остановках.

Пассажиров обязуют соблюдать социальную дистанцию и прочие санитарно-гигиенические нормы безопасности, в противном случае они будут привлечены к административной ответственности.

Возобновление международных авиарейсов

Министерство транспорта Республики Узбекистан готовит предложение по постепенному возобновлению международных рейсов с учетом эпидемиологической ситуации в зарубежных странах и их деления на "зеленые", "желтые" и "красные" категории.

Платежная система Uzcard и пандемия

В Uzcard заявили, что пандемия стала причиной негативной динамики торговых оборотов населения и компаний: из 380 211 действующих субъектов не работали на полную мощность 189 239 или около 50%.

Когда закончится карантин в Узбекистане?

Прекращение или продление карантина после 15 июня определиться в зависимости от эпидемической картины, связанной с коронавирусной инфекцией. Если стабильная ситуация сохранится, то карантинные меры будут отменены.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, выявлено уже более 6,7 млн случаев заражения. Выздоровели — 2,9 млн жителей, умерли — 391 тыс. человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (565)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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