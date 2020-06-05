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Палеонтолог восстанавливает по фрагментам скелет динозавра

Российские ученые реконструировали мозг динозавра, найденного в Узбекистане

© Sputnik / Александр Паниотов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200605/14298904/Rossiyskie-uchenye-rekonstruirovali-mozg-dinozavra-naydennogo-v-Uzbekistane.html

Фрагменты ископаемых черепов анкилозавра Bissektipelta archibaldi были обнаружены во время серии международных экспедиций в конце 1990-х и начале 2000-х годов в местности Джаракудук в пустыне Центральный Кызылкум в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Палеонтологи из Санкт-Петербурга создали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы анкилозавра — травоядного динозавра, фрагменты черепа которого были найдены в Узбекистане, пишет РИА Новости со ссылкой на Biological Communications.

Авторам исследования — палеонтологам из Санкт-Петербургского университета вместе с коллегами из Зоологического института РАН и Национального музея естественной истории Смитсоновского института США удалось по трем фрагментам черепа сделать первую в России трехмерную компьютерную реконструкцию эндокаста динозавра — цифровой слепок его мозга.

"Благодаря развитию за последние 15–20 лет компьютерной томографии мы получили возможность больше и больше узнавать о мозге динозавра и его структуре, — приводятся в пресс-релизе Санкт-Петербургского университета слова ведущего автора статьи Ивана Кузьмина. — Мы решили переописать Bissektipelta archibaldi, и нам удалось выяснить его место на филогенетическом дереве анкилозавров. С помощью КТ была выполнена трехмерная реконструкция эндокаста его полости мозга. Важно понимать, что цифровой "состав" мозга — это еще не сам мозг".

Анкилозавры появились на Земле в середине юрского периода — около 160 миллионов лет назад — и существовали до конца эры динозавров, которая закончилась 66 миллионов лет назад. В ходе исследования авторы исследовали фрагменты ископаемых черепов анкилозавра Bissektipelta archibaldi, обнаруженные во время серии международных экспедиций в конце 1990-х и начале 2000-х годов в местности Джаракудук в пустыне Центральный Кызылкум в Узбекистане.

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После кропотливой работы, которая длилась три года, ученым удалось выяснить, что значительная часть мозга Bissektipelta archibaldi — около 60 процентов объема полушарий — была занята обонятельными луковицами. По мнению авторов, это помогало животному искать еду, представителей противоположного пола и вовремя чувствовать приближение хищников. Обоняние у биссектипельта было почти таким же хорошим, как у знаменитого хищника Tyrannosaurus rex, у которого обонятельные луковицы занимали 65-70 процентов объема больших полушарий мозга.

Авторы предполагают, что в ходе эволюции анкилозавры увеличивались в размерах, но чтобы понять, насколько велик был сам мозг, как располагались его части и где точно размещались сосуды и нервы, нужны дальнейшие исследования.

Теги:
динозавр, ученые, Ученые, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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