Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 июня

На сегодняшний день продолжают лечение в профильных клиниках Узбекистана 800 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической обстановке в республике - в обзоре Sputnik Узбекистан.

Обновлены данные по заболевшим

По информации министерства здравоохранения страны, сегодня число выявленных случаев заболевания коронавирусом возросло на 57 и составило 4064. Большинство из тех, кто пополнил ряды зараженных, находились в карантинном центре, остальные - это жители Сырдарьинской, Навоийской, Наманганской, Хорезмской, Ташкентской областей и столицы.

Динамика выздоровлений

Количество выздоровевших от COVID-19 за последние сутки увеличилось на 20 человек и достигло 3247. Все пациенты, которые выписаны из инфекционных больниц в регионах и городе Ташкенте отправились на реабилитацию.

Еще одна смерть

Минздрав сообщил о семнадцатом скончавшемся пациенте с диагнозом COVID-19. Известно, что 27 мая 70-летний житель был доставлен после ДТП в Республиканский научный центр экстренной медицины с первоначальным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Однако медики заметили, что у пациента наблюдаются симптомы коронавируса. Исследование подтвердило у него наличие COVID-19.

Узбекистанцы отправились домой

Стало известно, что 367 узбекистанцев, оказавшихся под Самарой из-за закрытых границ в связи с пандемией, сегодня отправились на родину. Они перешли границу в пропускном пункте "Маштаково" (Оренбургская область) с республикой Казахстан. На территории соседней республики узбекистанцев встретили автобусы, которые доставят их на родину.

Кризис повлиял на экономику

Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings" подтвердило суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне"BB -", но изменило прогноз со "стабильного" на "отрицательный".

Присвоенный "отрицательный" прогноз обусловлен негативным влиянием пандемии на экономику страны и значительным ростом внешнего долга Узбекистана за последние 12 месяцев. По предварительным данным, по состоянию на 1 июня 2020 года внешний государственный долг составляет 16,9 млрд долларов США или 29,2% к ВВП.

Распространение в мире

По последним данным, в мире зарегистрировано более 6,86 млн случаев заражения опасным вирусом. Зафиксировано свыше 398 тысяч летальных исходов, выздоровели более 3,36 млн человек.