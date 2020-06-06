Спасет ли жара Узбекистан от коронавируса и ждать ли второй волны — эксперт

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге недавно выразил мнение, о том, что после снятия ограничений в большинстве стран появляется явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти колебания, то вторая волна опасной эпидемии может оказаться не менее разрушительной.
Баходир Юсупалиев согласился с опасениями представителя ВОЗ, но заметил, что многие государства, в том числе Узбекистан, снимают ограничения обдуманно и не везде, принимая все необходимые меры для исключения рецидивных процессов.
"Сейчас у нас продолжается первая волна. За сутки мы регистрируем по 60-70 случаев, однако подавляющее большинство – это завозные больные, а не пациенты среди местного населения", — пояснил специалист в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
В то же время Юсупалиев не согласен с гипотезой, что вторая волна будет спровоцирована низким число переболевших коронавирусной инфекцией.
"Я бы не стал делать столь категоричных заявлений. В конкретной ситуации будут приниматься соответствующие меры. В частности, принятые сейчас в Узбекистане карантинные ограничения уже положительно повлияли на ситуацию – у нас один из самых низких показателей по числу заболевших. При этом сейчас эпидемия постепенно пошла в республике на спад
— Когда все это закончится?
— Не рано ли в этих условиях открывается Узбекистан?
— Для любого государство здоровье населения — важнейшая задача. Но необходимо также принимать меры для недопущения экономического кризиса, который может повлечь за собой не менее серьезные последствия.
В нынешних реалиях хочется поблагодарить население за их понимание и дисциплину, за то, что мы стойко выдержали двухмесячный режим карантина практически в домашних условиях. Постепенные и точечные послабления сегодня просто необходимы во имя экономической стабильности страны и материального благополучия наших граждан. Но это не говорит о полной открытости – общий карантин еще не снят.
— Была гипотеза, что жаркая погода поможет в борьбе с COVID-19, насколько эти прогнозы оправданы?