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Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways

Узбекистан организует еще 11 вывозных чартеров из России

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200607/14302755/Uzbekistan-organizuet-esche-11-vyvoznykh-charterov-iz-Rossii.html

Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила расписание рейсов с 8 по 21 июня.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана во второй декаде июня организует еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе 11 — из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперштаба при Кабмине республики.

"Составлен график чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана с 8 по 21 июня", — сказали в оперштабе.

Рейс с гражданами Узбекистана прибыл из ОАЭ
Министерство транспорта Узбекистана
На родину из ОАЭ возвращен 271 узбекистанец
Расписание утвердила Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

В соответствии с графиком, будет организовано 19 вывозных чартеров в зарубежные страны, в том числе, 11 — в города России: восемь в Москву, по одному — в Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Также запланированы чартеры в Дубай, Дели, Стамбул, Сеул, Тель-Авив и Рим.

Ранее Минтранс республики организовал с 11 мая 29 вывозных рейсов в зарубежные страны, в том числе, 13 — в города РФ. Авиакомпания Uzbekistan Airways за это время вывезла на родину более трех тысяч соотечественников, а также вернула свыше 300 граждан РФ.

С середины марта из Узбекистана домой спецрейсами узбекской и российскими авиакомпаниями вернулись около трех тысяч россиян.

Теги:
Министерство транспорта Республики Узбекистан, Чартер, рейсы, рейс, пандемия, Россия, Узбекистан



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