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Сотрудница в лаборатории по анализу ДНК

В России создадут Национальную базу генетической информации

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200607/14304833/V-Rossii-sozdadut-Natsionalnuyu-bazu-geneticheskoy-informatsii.html

Предполагается, что с ее помощью можно будет предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни и улучшать экологию.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных должны будут правительство и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Также от них потребуется разработать форматы хранения и передачи этой информации.

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"Обеспечивать начиная с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", — говорится в документе.

Доклад необходимо предоставить до 1 октября 2020 года, далее — ежегодно.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и директор НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов.

Предполагается, что с помощью Национальной базы генетической информации можно будет предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни и улучшать экологию.

Теги:
Владимир Путин, Россия, генетика



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