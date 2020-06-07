В России создадут Национальную базу генетической информации

Предполагается, что с ее помощью можно будет предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни и улучшать экологию.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных должны будут правительство и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Также от них потребуется разработать форматы хранения и передачи этой информации.

"Обеспечивать начиная с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", — говорится в документе.

Доклад необходимо предоставить до 1 октября 2020 года, далее — ежегодно.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и директор НИЦ "Курчатовский институт" Александр Благов.

Предполагается, что с помощью Национальной базы генетической информации можно будет предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни и улучшать экологию.