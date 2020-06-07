Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 июня

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Новые случаи COVID-19
В Узбекистане за сутки выявили 208 зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом, по последним данным, всего в стране зафиксировано 4 302 случая заражения COVID-19.
Динамика выздоровлений
В Минздраве в воскресенье сообщили, что от коронавируса вылечились 62 человека (всего — 3 330). Всем им предстоит пройти реабилитацию.
Женщина с COVID-19 родила здорового малыша
Также в Минздраве рассказали о еще одном радостном событии: гражданка республики, у которой была диагностирована инфекция, 6 июня родила здорового ребенка.
За жизнь и здоровье молодой мамы и малыша боролись несколько квалифицированных специалистов, в том числе акушер-гинеколог, эпидемиолог, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист-гепатолог, неонатолог. Роды длились семь часов.
Сейчас женщина и ребенок находятся под наблюдением врачей. У новорожденного инфекцию не выявили, он находится в удовлетворительном состоянии.
Чартеры на родину
Министерство транспорта составило график вывозных рейсов на ближайшие две недели. Его уже утвердила Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
|Расписание рейсов на 8-14 июня
|Расписание рейсов на 15-21 июня
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8 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
9 июня: Ташкент – Сеул – Ташкент
9 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
11 июня: Ташкент – Новосибирск – Ташкент
12 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
12 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент
13 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
14 июня: Ташкент – Дубай – Ташкент
Также на этой неделе состоится рейс из Рима, его точную дату сообщат позднее.
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15 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
15 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент
16 июня: Ташкент – Тель-Авив – Ташкент
16 июня: Ташкент – Дубай – Ташкент
17 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
19 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент
19 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
19 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент
20 июня: Ташкент – Казань – Ташкент
21 июня: Ташкент – Москва – Ташкент
21 июня: Ташкент – Екатеринбург – Ташкент
Нужно ли водителю находиться в автомобиле в маске?
На этот вопрос ответили в ГУВД Ташкента. Итак, водителям можно сидеть в машине без маски (исключение составляют таксисты).
При этом необходимо соблюдать два условия: во-первых, автомобилист должен быть в салоне один, во-вторых — без маски можно быть только во время движения. То есть, если водитель остановился на обочине, ему следует надеть маску.
Также гражданам в очередной раз напомнили: смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза распространения коронавирусной инфекции отступила.
Долгий путь домой
Самолет с россиянами прибыл в воскресенье из Ташкента в петербургский аэропорт Пулково. Сразу по прибытии пассажиров осмотрели врачи, провели медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдали официальное предписание главного санитарного врача Северной столицы о необходимости 14-дневной изоляции.
Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезли по домам или к месту самоизоляции.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.