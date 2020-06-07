Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 июня

Министерство здравоохранения в воскресенье сообщило о выявлении более 200 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 62 человека.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи COVID-19

В Узбекистане за сутки выявили 208 зараженных коронавирусной инфекцией. Таким образом, по последним данным, всего в стране зафиксировано 4 302 случая заражения COVID-19.

Динамика выздоровлений

В Минздраве в воскресенье сообщили, что от коронавируса вылечились 62 человека (всего — 3 330). Всем им предстоит пройти реабилитацию.

Женщина с COVID-19 родила здорового малыша

Также в Минздраве рассказали о еще одном радостном событии: гражданка республики, у которой была диагностирована инфекция, 6 июня родила здорового ребенка.

Двадцатиоднолетнюю женщину 19 мая доставили в Ташкент из Санкт-Петербурга, по прилете ее поместили на карантин. Анализ показал, что у беременной COVID-19.

За жизнь и здоровье молодой мамы и малыша боролись несколько квалифицированных специалистов, в том числе акушер-гинеколог, эпидемиолог, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист-гепатолог, неонатолог. Роды длились семь часов.

Сейчас женщина и ребенок находятся под наблюдением врачей. У новорожденного инфекцию не выявили, он находится в удовлетворительном состоянии.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана Женщина с COVID-19 родила здорового малыша

Чартеры на родину

Министерство транспорта составило график вывозных рейсов на ближайшие две недели. Его уже утвердила Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Расписание рейсов на 8-14 июня Расписание рейсов на 15-21 июня 8 июня: Ташкент – Москва – Ташкент 9 июня: Ташкент – Сеул – Ташкент 9 июня: Ташкент – Москва – Ташкент 11 июня: Ташкент – Новосибирск – Ташкент 12 июня: Ташкент – Москва – Ташкент 12 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент 13 июня: Ташкент – Москва – Ташкент 14 июня: Ташкент – Дубай – Ташкент Также на этой неделе состоится рейс из Рима, его точную дату сообщат позднее. 15 июня: Ташкент – Москва – Ташкент 15 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент 16 июня: Ташкент – Тель-Авив – Ташкент 16 июня: Ташкент – Дубай – Ташкент 17 июня: Ташкент – Москва – Ташкент 19 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент 19 июня: Ташкент – Москва – Ташкент 19 июня: Ташкент – Стамбул – Ташкент 20 июня: Ташкент – Казань – Ташкент 21 июня: Ташкент – Москва – Ташкент 21 июня: Ташкент – Екатеринбург – Ташкент

Нужно ли водителю находиться в автомобиле в маске?

На этот вопрос ответили в ГУВД Ташкента. Итак, водителям можно сидеть в машине без маски (исключение составляют таксисты).

При этом необходимо соблюдать два условия: во-первых, автомобилист должен быть в салоне один, во-вторых — без маски можно быть только во время движения. То есть, если водитель остановился на обочине, ему следует надеть маску.

Также гражданам в очередной раз напомнили: смягчение карантинных ограничений не означает, что угроза распространения коронавирусной инфекции отступила.

Долгий путь домой

Самолет с россиянами прибыл в воскресенье из Ташкента в петербургский аэропорт Пулково. Сразу по прибытии пассажиров осмотрели врачи, провели медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдали официальное предписание главного санитарного врача Северной столицы о необходимости 14-дневной изоляции.

Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезли по домам или к месту самоизоляции.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысяч человек скончались.