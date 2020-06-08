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Эксперт рассказал об опасности мобильных приложений банков

Unsplash / Maliha Mannan
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200608/14306503/Ekspert-rasskazal-ob-opasnosti-mobilnykh-prilozheniy-bankov.html

Не все сервисы, которые сопряжены с банками и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с финансово-кредитными организациями официально.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм", опасно ли ставить на телефон приложение банка.

Эксперт отметил, что такие приложения — одни из самых популярных, но есть некоторые нюансы: не все сервисы, которые сопряжены с банками и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с финансово-кредитными организациями официально.

Атака хакера
© Flickr / Dennis Skley
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"Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже в свою очередь передают это либо банкам, либо компаниям, занимающимся контекстной рекламой. В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы: данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально", — предупредил эксперт.

Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения средств, рекомендуется установить мобильное приложение-антивирус и не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами. Кроме того, не стоит кликать по ссылкам в sms от непонятных номеров.

Ранее в Центральном банке Узбекистана рассказали, как защитить свою банковскую карту от мошенников. Граждан призвали никому не сообщать код подтверждения, который они получают по sms.

Теги:
телефон, смартфон, безопасность, мобильное приложение, банки



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