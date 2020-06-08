Эксперт рассказал об опасности мобильных приложений банков

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм", опасно ли ставить на телефон приложение банка.
Эксперт отметил, что такие приложения — одни из самых популярных, но есть некоторые нюансы: не все сервисы, которые сопряжены с банками и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с финансово-кредитными организациями официально.
Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения средств, рекомендуется установить мобильное приложение-антивирус и не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами. Кроме того, не стоит кликать по ссылкам в sms от непонятных номеров.
Ранее в Центральном банке Узбекистана рассказали, как защитить свою банковскую карту от мошенников. Граждан призвали никому не сообщать код подтверждения, который они получают по sms.