Эксперт рассказал об опасности мобильных приложений банков

Не все сервисы, которые сопряжены с банками и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с финансово-кредитными организациями официально.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал агентству "Прайм", опасно ли ставить на телефон приложение банка.

Эксперт отметил, что такие приложения — одни из самых популярных, но есть некоторые нюансы: не все сервисы, которые сопряжены с банками и которые можно скачать в магазине приложений, связаны с финансово-кредитными организациями официально.

Чтобы не допустить утечки персональных данных и хищения средств, рекомендуется установить мобильное приложение-антивирус и не давать доступ с телефона к счетам с большими суммами. Кроме того, не стоит кликать по ссылкам в sms от непонятных номеров.

"Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже в свою очередь передают это либо банкам, либо компаниям, занимающимся контекстной рекламой. В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы: данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально", — предупредил эксперт.

Ранее в Центральном банке Узбекистана рассказали, как защитить свою банковскую карту от мошенников. Граждан призвали никому не сообщать код подтверждения, который они получают по sms.