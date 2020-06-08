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США передали Узбекистану реагенты для тестирования на коронавирус

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (570)
23311
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200608/14308635/SShA-peredali-Uzbekistanu-reagenty-dlya-testirovaniya-na-koronavirus.html

Переданные реагенты предназначены для проведения 15 тысяч анализов. Вторая партия еще для 10 тысяч тестов прибудет в республику в течение нескольких недель.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) передало Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана реагенты для тестирования на новый коронавирус COVID-19, сообщила пресс-служба американского посольства в республике.

"Это первая партия наборов материалов для тестирования, которая была передана USAID в рамках помощи США Узбекистану в борьбе с COVID-19", - говорится в информации.

МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19 >>

Переданные реагенты предназначены для проведения 15 тысяч анализов. Вторая партия еще для 10 тысяч тестов прибудет в республику в течение нескольких недель.

"Работая вместе, мы улучшим выявляемость, снизим урон от этого опасного вируса и спасем жизни людей в Узбекистане", - приводит пресс-служба слова посла США в Ташкенте Даниэля Розенблюма.

Напомним, ранее Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить республике 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (570)
Теги:
США, США, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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