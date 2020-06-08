США передали Узбекистану реагенты для тестирования на коронавирус

Переданные реагенты предназначены для проведения 15 тысяч анализов. Вторая партия еще для 10 тысяч тестов прибудет в республику в течение нескольких недель.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Агентство США по международному развитию (USAID) передало Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана реагенты для тестирования на новый коронавирус COVID-19, сообщила пресс-служба американского посольства в республике.

"Это первая партия наборов материалов для тестирования, которая была передана USAID в рамках помощи США Узбекистану в борьбе с COVID-19", - говорится в информации.

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Переданные реагенты предназначены для проведения 15 тысяч анализов. Вторая партия еще для 10 тысяч тестов прибудет в республику в течение нескольких недель.

"Работая вместе, мы улучшим выявляемость, снизим урон от этого опасного вируса и спасем жизни людей в Узбекистане", - приводит пресс-служба слова посла США в Ташкенте Даниэля Розенблюма.

Напомним, ранее Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить республике 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.