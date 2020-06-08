Ташкентский филиал АГТУ сделает первый набор студентов уже в этом году

Несмотря на сложности с закрытыми границами, вуз предлагает абитуриентам поступление в онлайн формате и дистанционную форму обучения до тех пор, пока ситуация стабилизируется.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Астраханский государственный технический университет стал единственным периферийным вузом, имеющим филиал за границей.

Напомним, что решение о создании ташкентского филиала Астраханского государственного технического университета было принято в апреле 2018 года и инициировано президентом Республики Узбекистан. На данный момент стороны урегулировали все юридические тонкости и готовы к запуску образовательного процесса.

"Мы уже несколько лет работаем над созданием филиала Астраханского государственного технического университета в Республике Узбекистан. Более активная работа в этом направлении началась после публикации постановления президента Республики Узбекистан об открытии филиала для развития рыбной отрасли и совершенствования системы подготовки специалистов в этой сфере", - говорит ректор АГТУ Александр Неваленный, подчеркивая, что открытие филиала это в первую очередь инициатива узбекской стороны.

АГТУ стал первым вузом региона, открывшим международный филиал наряду с ведущими вузами страны: МИСиС, Национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ, МГИМО, РХТУ им. Д. И. Менделеева.

На сегодняшний день партнеры из Узбекистана уже выделили здание под филиал и закупили оборудование. Филиал проходит этап лицензирования и подбора кадров, которые, к слову, будут состоять, в том числе, из специалистов Республики Узбекистан, закончивших в свое время АГТУ. Первый набор студентов будет сделан уже в этом году.

Несмотря на пандемию коронавируса, стороны ведут переговоры и продолжают совместную работу, решая вопросы с точки зрения разных законодательств и образовательных стандартов, действующих в наших государствах.

"Главная задача, которую перед нами поставил Президент – это экспорт нашего образования. Пока с узбекскими партнерами мы работаем по четырем направлениям. Это водные биоресурсы и аквакультура, экология, технология обработки рыбной продукции и экономика. Также открывается программа переподготовки по русскому языку. Это язык межнационального общения в странах постсоветского пространства. По всем направлениям мы планируем набрать по 75 человек. Отмечу, что финансовые вопросы берет на себя узбекская сторона, в том числе и финансирование обучения студентов, то, что мы называем"бюджетной основой", - говорит ректор астраханского вуза.

Александр Неваленный признается, что в филиале будут использовать разные форматы обучения: "Преподаватели по базовым предметам на первых курсах будут привлекаться с узбекской стороны. Некоторые преподаватели АГТУ будут приезжать для преподавания определённых блоков и, конечно же, вуз широко использует дистанционную форму обучения".

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Добавим, что филиал в Ташкенте будет выдавать дипломы АГТУ, которые котируются в Республике.

Кроме того Астраханский государственный технический университет ждет в этом году набор иностранных студентов из других государств.

Несмотря на сложности с закрытыми границами, вуз предлагает абитуриентам поступление в онлайн формате и дистанционную форму обучения до тех пор, пока ситуация стабилизируется.