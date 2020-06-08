Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 июня

В Узбекистане количество выздоровевших от коронавируса пациентов достигло 3357 человек, однако информация о новых случаях заражения COVID-19 в стране все еще продолжает поступать – сегодня диагноз подтвердился еще у 52 человек.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По состоянию на 8 июня, 17:00, Министерство здравоохранения сообщило о выявлении 52 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди граждан, 29 из которых зафиксировано в Карантинном центре среди граждан, прибывших из-за рубежа;

18 - в Ташкенте: родственники и соседи продавца торгового комплекса "Урикзор", а также сотрудники Равнак банка;

3 – в Наманганской области: двое из них сотрудники областного управления полиции и один гость из Ташкентской области (родственник продавца ТК "Урикзор");

в Сырдарьинской области – 1 водитель грузовика международного следования, въезжающего из России через погранпост.

Общее число инфицированных достигло 4 404 человека.

COVID-19: скончался пожилой мужчина в возрасте 76 лет

28 мая текущего года в многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии был доставлен пожилой мужчина в возрасте 76 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее пациент лечился от гепатита, имел проблемы с сердцем.

31 мая состояние больного ухудшилось и его перевели в отделение интенсивной терапии на аппарат ИВЛ, однако несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, 8 июня он умер от острой дыхательной и сердечной недостаточности. Коронавирусная инфекция была подтверждена у жены, детей и внуков умершего.

Сейчас все они проходят лечение в специальном медицинском центре.

Динамика выздоровлений

По данным Министерства здравоохранения на 8 июня, 17:00, общее количество выздоровевших составило — 3357 человек.

За последние сутки установлено 3 новых случая – два в Самаркандской области и один в НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний.

Регионы снова меняют "цвет"

С учетом эпидемиологической ситуации и полного выздоровления пациентов, изменился и "цвет" регионов, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.

У медсестры-волонтера обнаружен COVID-19

Женщина, которая работала медсестрой-волонтером в родильном доме Уртачирчикского района была госпитализирована с диагнозом COVID-19.

С 7 июня родильный дом закрыли для проведения полной дезинфекции помещений. Сотрудники и родные люди, находившиеся в близком контакте с пациенткой, помещены на 14-дневном карантин. Кроме того, салон красоты, в котором работают родственники заболевшей, также закрыт.

Очередь на чартерные рейсы "по знакомству"?

Заместитель министра иностранных дел Эрикн Хамроев опроверг информацию о том, что очереди в посольстве на чартерные рейсы организуют только "по знакомству". Он отметил, что все желающие вернуться на родину, должны обратиться с заявлением в дипломатические представительства Узбекистана за рубежом. На основе обращений формируется список, который передается в Республиканскую специальную комиссию, а она в свою очередь изучает информацию по всем направлениям и назначает дату. В первую очередь на чартерные рейсы будут зарегистрированы граждане с ограниченными возможностями, серьезными заболеваниями, пожилые, беременные женщины, матери с маленькими детьми и студенты.

Осложнения после COVID-19

Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору Нурмат Отабеков на брифинге АИМК предупредил, что в течение нескольких последующих недель после выздоровления, особенно у людей с хроническими заболеваниями могут наблюдаться следующие осложнения: - одышка при быстрой ходьбе и подъеме по лестнице или физических нагрузках; - кашель без лихорадки и мокроты; - обострение хронических заболеваний. В связи с чем, после полученного курса лечения Минздрав настоятельно рекомендует обратить внимание на укрепление иммунной системы: употреблять в пищу витаминизированные продукты, выполнять дыхательные упражнения несколько раз в день и часто проветривать помещения.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, выявлено уже более 7 млн случаев заражения. Выздоровели — 3,1 млн жителей, умерли — 403 тыс. человек.