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Минюст: внедрена система рейтингования Business indicator – результаты

Pixabay / Christin Hume
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14316264/Minyust-vnedrena-sistema-reytingovaniya-Business-indicator--rezultaty.html

Министерство юстиции опубликовало результаты рейтинга определения предпринимательского и делового климата в регионах республики. Согласно предварительным данным демоверсии системы Business indicator, лидирует город Ташкент.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Министерство юстиции совместно с Министерством экономического развития и сокращения бедности внедрили в тестовом режиме онлайн-систему Business indicator.

Платформа позволяет оценить уровень развития предпринимательства в регионах республики на базе официальных статистических данных ведомств и результатов опросов среди предпринимателей.

Таким образом, по итогам 2019 года была проведена оценка делового климата регионов по 29 показателям, 25 из которых – это статистические данные соответствующих ведомств, а 4 — результаты опросов среди 17 тысяч предпринимателей.

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Важно отметить, что все критерии оценивания прописаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров и согласованы с Торгово-промышленной палатой, Бизнес-омбудсменом и Государственным налоговым комитетом. По предварительным результатам демоверсии рейтинга, в пятерку лучших регионов вошли: 

- Ташкент

- Навоийская область

- Бухарская область

- Республика Каракалпакстан

- Самаркандская область

На данном этапе Министерство юстиции Республики Узбекистан открыто для принятия новых предложений от специалистов по усовершенствованию системы и критериев оценки.

С результатами рейтинга можно ознакомиться здесь.

Теги:
бизнесмены, бизнес, Минюст Узбекистана, Узбекистан, Узбекистан



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