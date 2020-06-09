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Назначен новый прокурор Республики Каракалпакстан

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14316345/Naznachen-novyy-prokuror-Respubliki-Karakalpakstan.html

На пост прокурора назначен Ф. Алламбергенов. Ранее он занимал должность хокима Тахиаташского района Республики Каракалпакстан и работал в системе органов прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. В соответствии с постановлением Жукорги Кенеса Республики Каракалпакстан старший советник юстиции Алламбергенов Фархат Ембергенович назначен прокурором Республики Каракалпакстан, сообщает Генеральная прокуратура Республики Узбекистан.

Прежде Ф. Алламбергенов занимал должность хокима Тахиаташского района Республики Каракалпакстан. С 1997 года по 2017 он работал в системе органов прокуратуры.

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Напомним, в мае министр здравоохранения Каракалпакстана Данияр Ходжиев покинул свой пост. На его место решением президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан назначен Атаджан Хамраев.

Теги:
назначение, Узбекистан, Узбекистан, прокурор



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