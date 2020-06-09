Назначен новый прокурор Республики Каракалпакстан

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. В соответствии с постановлением Жукорги Кенеса Республики Каракалпакстан старший советник юстиции Алламбергенов Фархат Ембергенович назначен прокурором Республики Каракалпакстан, сообщает Генеральная прокуратура Республики Узбекистан.
Прежде Ф. Алламбергенов занимал должность хокима Тахиаташского района Республики Каракалпакстан. С 1997 года по 2017 он работал в системе органов прокуратуры.
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Напомним, в мае министр здравоохранения Каракалпакстана Данияр Ходжиев покинул свой пост. На его место решением президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан назначен Атаджан Хамраев.