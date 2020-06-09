Назначен новый прокурор Республики Каракалпакстан

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 июня В Ташкенте выздоровели и направлены на реабилитацию 66 пациентов, в том числе и 80-летний мужчина. Узбекистан занял 121 место в рейтинге безопасности коронавируса, в который вошли 200 стран. 678

Некоторые чиновники в Узбекистане мешают работе экспортеров — Минюст Государственные органы и их должностные лица не имеют права вмешиваться в деятельность предпринимателей, напомнили в Министерстве юстиции республики. 60