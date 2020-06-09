Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 июня

В Ташкенте выздоровели и направлены на реабилитацию 66 пациентов, в том числе и 80-летний мужчина. Узбекистан занял 121 место в рейтинге безопасности коронавируса, в который вошли 200 стран.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По состоянию на 9 июня, 17:00, Министерство здравоохранения сообщило о выявлении 34 новых случаев заболевания коронавирусом среди пациентов карантинного центра, 24 из них прибыли из-за рубежа, а 10 – контактировали с инфицированными и находятся под наблюдением специалистов.

В настоящее время в медицинских учреждениях девяти регионов республики проходят лечение 1020 пациентов с диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 8 пациентов, а 1 – в критическом.

Общее число инфицированных достигло 4 482 человека.

Динамика выздоровлений

Согласно данным Министерства здравоохранения на 9 июня, 17:00, общее количество выздоровевших составило — 3444 человек.

В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии вылечились и направлены на реабилитацию 66 пациентов (40 мужчин, 26 женщин), в том числе и 80-летний мужчина.

В разрезе по регионам: 19 пациентов из города Ташкента, 9 — из Андижанской области, 7 — из Наманганской области, 6 — из Ташкентской области, по 5 — из Республики Каракалпакстан, Хорезмской и Самаркандской областей, 4 — из Ферганской области, 2 — из Бухарской области, по 1 — из Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Джизакской областей.

Узбекистан занял 121 место в рейтинге безопасности коронавируса

Рейтинг проводится на основе 130 качественных и количественных показателей. В него вошли 200 стран. Он учитывает эффективность карантинных мер, введенных государствами, их мониторинг, диагностику, готовность системы здравоохранения и прочие факторы. В Восточной Европе и Центральной Азии Узбекистан занимает 10-е и 121-е места в общем рейтинге.

Среди соседних стран Казахстан занимает 71-е место, Кыргызстан - 108-е, Таджикистан - 124-е, а Туркменистан - 131-е.

Ургенч "покраснел"

В Ургенче введены ограничительные меры и усилен карантинный режим. Для дезинфекции улиц, учреждений и транспортных средств было привлечено 60 рабочих групп из Центра санитарно-эпидемиологического надзора.

В связи с тем, что регион вошел в "красную" зону по уровню распространения коронавируса, по его территории запрещены поездки на такси (кроме служб доставки).

Uzbekistan Airways: график чартерных вывозных рейсов

С расписанием чартерных рейсов в Узбекистан можно наглядно ознакомиться здесь.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, выявлено уже более 7,1 млн случаев заражения. Выздоровели — 3,2 млн жителей, умерли — 406 тыс. человек.