Чартер для вывоза россиян из Ташкента в Самару 11 июня отменен

Причина отмены не уточняется. В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане заверили, что опубликуют информацию о новых рейсах, как только она появится.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вывозной рейс из Ташкента в Самару, запланированный на 11 июня, отменен, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

"Рейс Ташкент — Самара 11 июня отменен. При появлении информации о новых чартерах для вывоза граждан России она будет оперативно опубликована", — говорится в публикации на Telegram-канале консульства.

Причина отмены не уточняется.

Ранее дипмиссия сообщила о переносе рейса из Ташкента в Москву с 9 на 10 июня (изначально он был запланирован на 8 июня). Этот перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области и Пермском крае.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.