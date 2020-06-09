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Самолет

Чартер для вывоза россиян из Ташкента в Самару 11 июня отменен

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200609/14316886/Charternyy-reys-dlya-vyvoza-rossiyan-iz-Tashkenta-v-Samaru-11-iyunya-otmenen.html

Причина отмены не уточняется. В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане заверили, что опубликуют информацию о новых рейсах, как только она появится.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Вывозной рейс из Ташкента в Самару, запланированный на 11 июня, отменен, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

"Рейс Ташкент — Самара 11 июня отменен. При появлении информации о новых чартерах для вывоза граждан России она будет оперативно опубликована", — говорится в публикации на Telegram-канале консульства.

Причина отмены не уточняется.

Ранее дипмиссия сообщила о переносе рейса из Ташкента в Москву с 9 на 10 июня (изначально он был запланирован на 8 июня). Этот перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Республике Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области и Пермском крае.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Теги:
пандемия, Узбекистан, Россия, Ташкент, Самара, рейс



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