Второму полку С-400 в Турции быть, Patriot и Eurosam — под вопросом

Российские системы дальней ПВО С-400 "Триумф" продолжают уверенно теснить на международном рынке не столь совершенные и дальнобойные западные аналоги — вопреки шантажу и грубому военно-политическому давлению на покупателей Соединенных Штатов и НАТО.

Россия и Турция достигли принципиального соглашения о поставке второго комплекта (полка) зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Глава секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир 8 июня заявил: "У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Необходимо закончить технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства и дорожной карте… Система С-400 покупается для использования. Точка".

Вместе с тем Анкара продолжает рассматривать предложения по приобретению американского и европейского зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и Eurosam. По информации Исмаила Демира, взаимодействие с Францией и Италией по Eurosam выглядит достаточно конструктивно, с американскими партнерами зрелого решения о поставках Patriot достичь пока не удается.

Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРС С-400 "Триумф" в 2017 году, цена контракта — 2,5 миллиарда долларов. Это вызвало серьезный кризис в американо-турецких отношениях. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и приобрести исключительно американские комплексы Patriot, угрожая санкциями, исключением Турции из программы производства американских истребителей F-35. Анкара отказалась выполнять ультимативные требования США и летом 2019 года получила четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 (первый комплект).

Триумфальная неизбежность

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын 30 апреля сообщил о приостановке дальнейших поставок ЗРС С-400 из-за коронавируса. Некоторые западные наблюдатели решили тогда, что пандемия — удобный предлог для отказа Анкары от дальнейшего военно-технического сотрудничества с Москвой в сфере ПВО. Однако турецкие планы не изменились, судьба второго комплекта (полка) С-400 решена. Анкара получит еще не менее четырех дивизионов зенитных ракетных систем "Триумф", Россия, соответственно, — не менее двух миллиардов долларов.

Все происходящее означает очередное поражение ЗРК Patriot на международном рынке, репутационные потери Вашингтона и рикошетирующий финансовый удар по американскому военно-промышленному комплексу, но это не проблема Турции или России, а итог высокотехнологического соревнования.

Анкара намерена сформировать самую надежную и современную систему ПВО для прикрытия важных объектов в стране, и цель практически достигнута. Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" создана для уничтожения аэродинамических и баллистических объектов (включая гиперзвуковые), и обладает дальностью обнаружения — до 600 километров, максимальным радиусом уничтожения целей 400 километров — еще до рубежа применения самолетами противника авиационных средств поражения.

Важные преимущества С-400 — круговой обзор РЛС, гибкость и возможность применения четырех типов ракет (формирование многоуровневой ПВО). Использование разнотипных ракет позволяет эффективно поражать боевую авиацию, беспилотники, крылатые, тактические и баллистические ракеты во всем доступном диапазоне высот (от пяти метров до 30 километров) и дальности (от 400 метров до двух километров). Одна батарея "Триумфа" может иметь до 72 наведенных ракет и одновременно обстреливать ими до 36 целей. Система С-400 способна интегрировать ЗРК различных типов (С-300, Панцирь-С1, Тор-М1) и управлять сетью средств ПВО разной дальности в любых условиях радиоэлектронного противодействия и погоды.

В ходе испытаний развернутая близ Анкары система С-400 обнаруживала истребители-бомбардировщики четвертого поколения F-16 Fighting Falcon на границе зоны действия РЛС — за 600 километров, и находилась в постоянной готовности отправить ракеты до входа цели в зону поражения. В режиме боевого дежурства, когда обнаружение и уничтожение воздушных целей осуществляются для экономии времени автоматически, истребители противника типа F-16 были бы уничтожены на удалении 400 километров от Анкары. А ведь машины F-16 Fighting Falcon считаются основой воздушной мощи Запада.

Возможно, более современный американский истребитель F-35 сможет подлететь к радару С-400 чуть ближе, но все же получит свою ракету в той же 400-километровой зоне поражения. Сегодня Пентагон очень озабочен "триумфальной" способностью Турции обнаруживать и сбивать "невидимые" боевые самолеты США. Разумеется, Анкара остается стратегическим союзником, но рассыпается миф об исключительности американских вооружений — обидно, опасно и убыточно.

Конкурентная среда

По дальности, точности и диапазону высот поражения С-400 аналогов не имеет. Популярное в СМИ сравнение "Триумфа" с ЗРК Patriot (средней дальности) — совершенно некорректно. Расхождение в технологическом развитии двух систем значительно.

Коротко о главном. Современные ЗРК Patriot РАС-3 MSE обеспечивают противовоздушную (противоракетную) оборону войск и военных объектов на тактическом уровне. Дальность обнаружения цели Patriot — не более 180 километров (при условии большой отражающей поверхности цели). Дальность поражения — до 33 километров, с ограничением по высоте в 20 километров. Однонаправленный угол обзора — 90 градусов, диапазон излучения РЛС американского комплекса не обеспечивает высокой точности наведения ракет. Время реакции на появление цели — 15 секунд (очень медленно). ЗРК может обстреливать одновременно до восьми целей с интервалом между пусками ракет в три секунды. Оружие дорогое и неэффективное, недавно саудовские партнеры смогли в этом убедиться в боевой ситуации, когда развернутые "Патриоты" не отбили атаку беспилотников.

Упомянутый Исмаилом Демиром зенитный ракетный комплекс европейского консорциума Eurosam предназначен для противовоздушной обороны войск на марше, прикрытия важных стационарных объектов в случае массированного применения средств воздушного нападения (тактических ракет, всех типов самолетов, беспилотников).

Внешний вид и алгоритмы EUROSAM Land system сходны с американским ЗРК Patriot. "Европеец" имеет лучшее время реакции, высокий темп стрельбы (восемь ракет за десять секунд), дальность поражения целей по высоте — до 25 километров, способен вести стрельбу на 360 градусов, но все это уходит на второй план при максимальной дальности обнаружения и поражения воздушных целей до 100 километров. Вывод: ЗРК Patriot и Eurosam российскому "Триумфу" не конкуренты, могут служить основой формирования ПВО среднего (ближнего) радиуса действия и никогда не заменят российских дальнобойных систем.

На фоне двух десятилетий турбулентной внешней политики США, высокомерного пренебрежения к интересам союзников и партнеров "турецкая история" выглядит вполне закономерной.

Напомню, будучи членом НАТО, изначально Турция планировала приобрести исключительно ЗРК Patriot, но американские партнеры много лет "динамили". То ли цену набивали, то ли Вашингтон устраивала Анкара, неприкрытая от воздушных ударов.

Неслучайно президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал приобретение С-400 "самым важным соглашением в истории Турции".