В армии Узбекистана прошли специальные военные учения

Программа комплексных упражнений включила в себя также отработку стрельбы во время эвакуации раненых, изменение огневых позиций, соблюдение стандартов военно-медицинской подготовки и прямое нацеливание из движущейся точки.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В войсках Центрального военного округа провели мероприятие, посвященное старту 2020-2021 учебного года, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

© Министерство обороны Узбекистана. Армия Узбекистана возобновила военные учения

В воинской части Джизакского гарнизона прошли специальные учения, адаптированные к реальным современным боевым условиям.

Была продемонстрирована практика преодоления физического и интеллектуального напряжения и оказания психологического давления на противника. Бойцы представили навыки индивидуального перемещения заложников и их освобождения.

Программа комплексных упражнений включила в себя также отработку стрельбы во время эвакуации раненых, изменение огневых позиций, соблюдение стандартов военно-медицинской подготовки и прямое нацеливание из движущейся точки.

© Министерство обороны Узбекистана. Армия Узбекистана возобновила военные учения

Солдаты должны были незаметно пробраться к вымышленному вражескому объекту, сразиться с незаконными вооруженными группами на больших и малых дистанциях и освободить заключенных.

Подобные учения планируют адаптировать под ночные условия и ввести на остальных полигонах.