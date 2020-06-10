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Армия Узбекистана возобновила военные учения

В армии Узбекистана прошли специальные военные учения

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200610/14318199/V-armii-Uzbekistana-proshli-spetsialnye-voennye-ucheniya.html

Программа комплексных упражнений включила в себя также отработку стрельбы во время эвакуации раненых, изменение огневых позиций, соблюдение стандартов военно-медицинской подготовки и прямое нацеливание из движущейся точки.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В войсках Центрального военного округа провели мероприятие, посвященное старту 2020-2021 учебного года, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Армия Узбекистана возобновила военные учения
© Министерство обороны Узбекистана.
Армия Узбекистана возобновила военные учения

В воинской части Джизакского гарнизона прошли специальные учения, адаптированные к реальным современным боевым условиям.

Тактические учения и стрельбы на полигоне Каттакурган в Узбекистане
© Министерство обороны Узбекистана.
На крупнейшем военном полигоне Узбекистана проведены массовые тактические учения

Была продемонстрирована практика преодоления физического и интеллектуального напряжения и оказания психологического давления на противника. Бойцы представили навыки индивидуального перемещения заложников и их освобождения.

Программа комплексных упражнений включила в себя также отработку стрельбы во время эвакуации раненых, изменение огневых позиций, соблюдение стандартов военно-медицинской подготовки и прямое нацеливание из движущейся точки.

Армия Узбекистана возобновила военные учения
© Министерство обороны Узбекистана.
Армия Узбекистана возобновила военные учения

Солдаты должны были незаметно пробраться к вымышленному вражескому объекту, сразиться с незаконными вооруженными группами на больших и малых дистанциях и освободить заключенных.

Подобные учения планируют адаптировать под ночные условия и ввести на остальных полигонах.

Теги:
военные, Узбекистан, военные учения, Минобороны Узбекистана



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