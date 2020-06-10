Учреждена награда за воспитание молодежи в духе любви к Родине

Отличившиеся получат единовременное денежное вознаграждение в размере 40-кратной БРВ (8 млн 920 тысяч сумов) и смогут воспользоваться льготами, предусмотренными законодательством.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Президент подписал закон "Об учреждении ордена "Фахрий мураббий" и утвердил положение об ордене, сообщили в пресс-службе Минюста.

Высокую награду вручат гражданам, которые внесли достойный вклад в воспитание молодежи в духе любви и преданности родине, защиту их от чуждых идей, формирование у молодого поколения активной гражданской позиции и идеологического иммунитета, инициативности, самоотверженности и нравственных качеств.

Отличившиеся получат единовременное денежное вознаграждение в размере 40-кратной БРВ (8 млн 920 тысяч сумов) и смогут воспользоваться льготами, предусмотренными законодательством.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 23 мая в Ташкенте наградили учителей, участвовавших в проекте Online-maktab во время карантина.

"Вклад учителей в непрерывность образования в период пандемии является настоящим примером героизма и самоотверженности", - отметил министр народного образования Шерзод Шерматов.

Самых инициативных учителей, активно участвующих во втором этапе онлайн-проекта, наградили нагрудными знаками.