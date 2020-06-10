16:17 10 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
На улице после схода селевого потока

В МЧС предупредили жителей предгорных районов о возможности схода селей

Sputnik / Анатолий Устиненко
Общество
Получить короткую ссылку
65 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200610/14319672/V-MChS-predupredili-zhiteley-predgornykh-rayonov-o-vozmozhnosti-skhoda-seley.html

Необходимо соблюдать меры предосторожности, подчеркнули в ведомстве, а в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на короткий номер 1050.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило об опасности схода селей в горных и предгорных районах республики. Угроза природной стихии сохранится с 10 по 13 июня, предупредили в ведомстве.

Последствия схода селевого потока
© Sputnik / Анатолий Устиненко
В Узбекистане есть угроза схода селевых потоков в пяти областях

При этом жителей попросили соблюдать необходимые меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на короткий номер 1050.

Напомним, в начале мая в Галляаральском районе Джизакской области произошла трагедия: в результате схода селя погиб ребенок.

По данным следствия, 10-летняя девочка переходила овраг, который находится в поселке Жийдали, чтобы отогнать коров домой.

Ранее аналогичная трагедия произошла в Зааминском районе Джизакской области. Там в конце апреля селевым потоком унесло двоих детей — брата и сестру. Дети переходили реку, чтобы добраться до магазина.

Теги:
Узбекистан, население, селевые потоки, горы, МЧС Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Полет лягушки и белый кит: лучшие кадры международного фотоконкурса
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дневную и ночную дозаправку в воздухе
Минобороны РФ показало, как происходит дневная и ночная дозаправка "Белых лебедей"
Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
По Ферганской долине с ветерком: проект кольцевой железной дороги

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться