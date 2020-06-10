В МЧС предупредили жителей предгорных районов о возможности схода селей

Необходимо соблюдать меры предосторожности, подчеркнули в ведомстве, а в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на короткий номер 1050.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило об опасности схода селей в горных и предгорных районах республики. Угроза природной стихии сохранится с 10 по 13 июня, предупредили в ведомстве.

При этом жителей попросили соблюдать необходимые меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на короткий номер 1050.

Напомним, в начале мая в Галляаральском районе Джизакской области произошла трагедия: в результате схода селя погиб ребенок.

По данным следствия, 10-летняя девочка переходила овраг, который находится в поселке Жийдали, чтобы отогнать коров домой.

Ранее аналогичная трагедия произошла в Зааминском районе Джизакской области. Там в конце апреля селевым потоком унесло двоих детей — брата и сестру. Дети переходили реку, чтобы добраться до магазина.