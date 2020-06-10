Специалисты Минюста разъяснили суть законодательных актов на местах

На семинаре была представлена типовая модель информирования населения региона и исполнителей о сути и значении актов законодательства.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Представители Администрации президента и Министерства юстиции отправились в Ферганскую область, чтобы разъяснить местным руководителям секторов структуры и уполномоченным организаций суть и значение новых законодательных актов, сообщает пресс-служба Минюста.

Главной целью таких встреч их организаторы называют донесение до ответственных лиц решения главы государства касательно комплексного социально-экономического развития регионов, поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период пандемии коронавируса.

На семинаре была представлена типовая модель информирования населения региона и исполнителей о сути и значении актов законодательства.

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Напомним, неделю назад президент Узбекистана посетил Ферганскую область с рабочей программой, в ходе которой были определены основные задачи по социально-экономическому развитию региона.

Отдельное внимание уделено программе благоустройства. На нее государство в ближайшие три года планирует выделить 500 млрд сумов. На эти средства будут отремонтированы медучреждения, школы и дороги, а больницы обеспечат соответствующим оборудованием и реанимобилями.