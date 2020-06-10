16:18 10 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Папка с документами

Специалисты Минюста разъяснили суть законодательных актов на местах

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
66 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200610/14319813/Spetsialisty-Minyusta-razyasnili-sut-zakonodatelnykh-aktov-na-mestakh.html

На семинаре была представлена типовая модель информирования населения региона и исполнителей о сути и значении актов законодательства.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Представители Администрации президента и Министерства юстиции отправились в Ферганскую область, чтобы разъяснить местным руководителям секторов структуры и уполномоченным организаций суть и значение новых законодательных актов, сообщает пресс-служба Минюста.

Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с ферганским активом затронул события в Сохе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент освободил от должности хокима одного из районов Ферганской области

Главной целью таких встреч их организаторы называют донесение до ответственных лиц решения главы государства касательно комплексного социально-экономического развития регионов, поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период пандемии коронавируса.

На семинаре была представлена типовая модель информирования населения региона и исполнителей о сути и значении актов законодательства.

В Ферганской долине откроют кольцевую железную дорогу и логистический центр >>

Напомним, неделю назад президент Узбекистана посетил Ферганскую область с рабочей программой, в ходе которой были определены основные задачи по социально-экономическому развитию региона. 

Отдельное внимание уделено программе благоустройства. На нее государство в ближайшие три года планирует выделить 500 млрд сумов. На эти средства будут отремонтированы медучреждения, школы и дороги, а больницы обеспечат соответствующим оборудованием и реанимобилями.

Теги:
законодательство, семинар, Министерство юстиции Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Полет лягушки и белый кит: лучшие кадры международного фотоконкурса
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дневную и ночную дозаправку в воздухе
Минобороны РФ показало, как происходит дневная и ночная дозаправка "Белых лебедей"
Проект кольцевой железной дороги в Ферганской долине
По Ферганской долине с ветерком: проект кольцевой железной дороги

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться