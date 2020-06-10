Майк Помпео напомнил, что встречался с религиозными лидерами страны в ходе своего визита в Узбекистан в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео похвалил Узбекистан за рост религиозных свобод, сообщает РИА Новости.

"В Узбекистане предпринимаются усилия по улучшению послужного списка страны по религиозной свободе, и эти шаги продолжаются", - сказал Помпео на пресс-конференции, представляя профильный отчет госдепа.

По его словам, в очередном годовом отчете о религиозных свободах США не насчитали ни одного рейда против религиозных организаций в Узбекистане, тогда как в 2018 году их было 114, а в 2017-м - 240.

Помпео напомнил, что встречался с религиозными лидерами страны в ходе своего визита в Узбекистан в 2020 году.

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Напомним, Майк Помпео побывал в Ташкенте, где принял участие в саммите "C5+1". В ходе визита в Узбекистан он провел переговоры со своим узбекским коллегой, а также был принят президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встреч обсуждались вопросы региональной безопасности, в том числе связанные с обстановкой в Афганистане. При этом Вашингтон готов выделить до 1 миллиона долларов на технические нюансы реализации в Узбекистане финансовых реформ.