Из Петербурга в Узбекистан: как проходит работа по вывозу граждан на родину

Вывезено около тысячи человек, которые обращались в консульство за помощью. Приоритет отдается пожилым людям, женщинам с малолетними детьми, беременным женщинам.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. По информации узбекского консульства в Санкт-Петербурге, сейчас продолжается работа по вывозу на родину граждан Узбекистана, которые задержались в городе из-за пандемии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"С конца марта было семь эвакуационных рейсов из СПб в Узбекистан. Вывезено около тысячи человек, которые обращались в консульство за помощью. Приоритет отдается пожилым людям, женщинам с малолетними детьми, беременным женщинам", - говорится в сообщении.

Следующий эвакуационный рейс ожидается не раньше, чем через две недели.

Напомним, сегодня стало известно о том, что власти Узбекистана с начала пандемии вывезли чартерными рейсами из зарубежных стран более 16 тысяч соотечественников, в том числе более 10,7 тысячи из России.

Узбекистан чартерами вывез из РФ более 10,7 тысячи сограждан >>

Благодаря бесперебойной межведомственной работе в период с 16 марта по 7 июня текущего года организовано 108 чартерных авиарейсов для возвращения в Узбекистан 16 031 согражданина, в том числе из России – 10 758.