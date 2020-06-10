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Из Петербурга в Узбекистан: как проходит работа по вывозу граждан на родину

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200610/14323995/Iz-Peterburga-v-Uzbekistan-kak-prokhodit-rabota-po-vyvozu-grazhdan-na-rodinu.html

Вывезено около тысячи человек, которые обращались в консульство за помощью. Приоритет отдается пожилым людям, женщинам с малолетними детьми, беременным женщинам.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. По информации узбекского консульства в Санкт-Петербурге, сейчас продолжается работа по вывозу на родину граждан Узбекистана, которые задержались в городе из-за пандемии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"С конца марта было семь эвакуационных рейсов из СПб в Узбекистан. Вывезено около тысячи человек, которые обращались в консульство за помощью. Приоритет отдается пожилым людям, женщинам с малолетними детьми, беременным женщинам", - говорится в сообщении.

Следующий эвакуационный рейс ожидается не раньше, чем через две недели.

Напомним, сегодня стало известно о том, что власти Узбекистана с начала пандемии вывезли чартерными рейсами из зарубежных стран более 16 тысяч соотечественников, в том числе более 10,7 тысячи из России.

Узбекистан чартерами вывез из РФ более 10,7 тысячи сограждан >>

Благодаря бесперебойной межведомственной работе в период с 16 марта по 7 июня текущего года организовано 108 чартерных авиарейсов для возвращения в Узбекистан 16 031 согражданина, в том числе из России – 10 758.

Теги:
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, авиаперелет, рейсы, рейс, Россия, Россия, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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